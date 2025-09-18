EXTERNE

Trump invocă uciderea lui Kirk pentru a justifica măsuri de reducere la tăcere a opozanților

18 septembrie 20250 commentarii

The New York Times

În urma uciderii lui Charlie Kirk, președintele Trump și aliații săi au prezentat un plan amplu pentru a viza grupurile liberale, a monitoriza discursurile, a revoca vize și a desemna anumite organizații drept grupuri teroriste interne.

Președintele Trump a început o escaladare majoră a eforturilor sale de lungă durată de a înăbuși opoziția politică din Statele Unite, folosind asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk pentru a susține, fără dovezi, că organizațiile democrate și protestatarii fac parte dintr-o conspirație violentă împotriva valorilor conservatoare și a modului de viață american.

În cele șase zile de la împușcarea lui Kirk în Utah, Trump și oficialii săi de rang înalt au promis o ofensivă împotriva stângii politice, indicând că vor acționa împotriva unor organizații liberale precum Open Society Foundations a lui George Soros și Ford Foundation; vor revoca vize pentru persoanele considerate că „sărbătoresc” moartea lui Kirk; vor începe anchete federale privind discursul instigator la ură; și vor desemna anumite grupuri drept teroriste.

„Ne dorim ca totul să fie corect; nu a fost corect, iar stânga radicală a făcut un rău imens țării”, a declarat Trump marți în fața reporterilor, continuând să minimizeze și să justifice violența din partea dreptei. „Dar reparăm asta.”

Amenințările vin chiar dacă autoritățile au declarat că suspectul în cazul împușcării lui Kirk a acționat singur și nu au prezentat nicio dovadă că violența politică e prezentă de o singură parte. Violența politică este un flagel prezent pe întreg spectrul politic, vizând atât democrați, cât și republicani.

Tânărul de 22 de ani acuzat de asasinarea lui Kirk i-a scris partenerei sale în mesaje text că „s-a săturat” de „ura” promovată de Kirk, potrivit procurorilor care au formulat marți acuzația de omor.

Măsurile agresive ale lui Trump de a viza exclusiv opozanții politici continuă eforturile sale de a-și exercita puterea — prin procese, ordine executive și intimidare publică — pentru a pedepsi persoane și instituții care susțin stânga politică sau care, în opinia sa, l-au nedreptățit. În ultimele luni, consilierii lui Trump și activiști conservatori au lucrat la elaborarea unui plan de represiune care acum pare să prindă contur.

„Când stânga a avut puterea, a atacat conservatorii și discursul lor, așa că sunt încântat să văd administrația promițând să investigheze sectorul nonprofit de stânga și să tragă oamenii la răspundere”, a declarat Scott Walter, președintele grupului conservator de supraveghere Capital Research Center, care monitorizează finanțarea politică.

Walter i-a informat în ultimele luni pe înalți oficiali de la Casa Albă despre o serie de donatori, organizații nonprofit și tehnici de strângere de fonduri, furnizând inclusiv rapoarte de cercetare, printre care unul intitulat „Marș spre violență”, ce pretindea că există o legătură între protestele anti-Israel din campusurile universitare și terorism.

Planurile pe care Trump și consilierii săi le-au prezentat de la moartea lui Kirk au stârnit îngrijorări în rândul democraților și al activiștilor pentru libertatea de exprimare de pe întreg spectrul politic, dar au energizat figuri de dreapta care văd democrații și, mai larg, stânga, drept inamici.

Ca parte a represiunii, consilierii lui Trump elaborează un ordin executiv pentru combaterea violenței politice și a discursului instigator la ură, care ar putea fi emis chiar săptămâna aceasta, potrivit unui oficial de rang înalt al administrației, care a vorbit sub protecția anonimatului. Acesta a refuzat să ofere detalii.

Politicieni de dreapta se tem însă că incriminarea discursului instigator la ură s-ar putea întoarce împotriva lor data viitoare când democrații vor fi la putere, deschizând ceea ce Walter a numit „o cutie a Pandorei pe care am putea ajunge să o regretăm cu toții”. El a argumentat că administrația ar fi mai bine să investigheze dacă unele grupuri au încălcat prevederi din codul fiscal.

Totuși, accentul pus pe discurs pare să fie un instrument esențial pentru administrație. Procurorul general Pam Bondi a declarat că administrația va „viza în mod absolut” protestatarii implicați în „discursuri instigatoare la ură”, precum și firmele care au refuzat să tipărească postere în memoria lui Kirk.

Vicepreședintele JD Vance i-a încurajat pe americani să raporteze angajatorilor persoanele despre care au observat că sărbătoresc uciderea lui Kirk.

Oficialii lui Trump pregăteau, de asemenea, terenul pentru a acționa împotriva a ceea ce Vance a descris ca fiind o rețea de ONG-uri nonprofit care „incită, facilitează și se implică în acte de violență”.

Invitat la podcastul lui Kirk, Vance a nominalizat luni organizațiile Open Society Foundations a lui Soros și Ford Foundation, spunând că ambele beneficiază de „un tratament fiscal generos”.

Revocarea scutirii de taxe fiscale a organizațiilor nonprofit critice față de Trump ar întâmpina, cel mai probabil, provocări legale.

Serviciul Fiscal Intern (IRS) face acest pas doar după un audit, care poate fi de durată, iar o organizație are mai multe oportunități de a contesta decizia. Legea federală interzice, de asemenea, președintelui să dispună efectuarea unui audit asupra unor organizații specifice, iar angajații IRS pot fi sancționați penal dacă respectă un ordin al Casei Albe în acest sens.

Administrația Trump s-a lovit de aceste limitări mai devreme în acest an, când Trump a cerut ca Universitatea Harvard să-și piardă statutul de organizație scutită de taxe. Oficialii Casei Albe au încercat să argumenteze că orice audit al IRS asupra universității era independent de declarațiile publice ale lui Trump.

Dar există o altă metodă.
Orice organizație pe care Casa Albă o desemnează drept organizație teroristă își pierde automat statutul de organizație scutită de taxe. Trump le-a declarat luni reporterilor, la Casa Albă, că ar dori să desemneze o serie de grupuri nespecificate drept organizații teroriste interne.

Deoarece pierderea statutului fiscal este automată, unei organizații nonprofit îi este mult mai greu să conteste decizia decât prin procedura obișnuită.

„Din câte știu eu, singura modalitate prin care președintele sau administrația ar putea revoca imediat statutul fiscal al unei organizații nonprofit ar fi să recurgă la desemnarea ei drept organizație teroristă”, a explicat Jeff Tenenbaum, avocat specializat în organizații nonprofit.

Pierderea statutului fiscal poate avea consecințe majore pentru organizațiile nonprofit. Nu doar că ar putea datora impozite pe orice venit, dar donatorii nu ar mai putea deduce donațiile din propriile taxe. Aceasta ar putea seca sursele de finanțare.

Totuși, administrația nu poate desemna cu ușurință grupuri interne drept teroriste, potrivit oficialilor din forțele de ordine. În timp ce Departamentul de Stat menține o listă a organizațiilor teroriste străine, nu există un mecanism similar pentru desemnarea grupurilor interne.

„Dacă nu mi-a scăpat vreo lege sau reglementare, nu cred că există ceva în legislația actuală care să permită administrației să facă asta”, a declarat Javed Ali, fost director senior al Consiliului de Securitate Națională în primul mandat al lui Trump.

Vance a acuzat, de asemenea, fundațiile lui Soros și Ford Foundation că finanțează revista The Nation, pe care a criticat-o pentru acoperirea mediatică a morții lui Kirk.
Dar niciuna dintre fundații nu pare a fi un susținător semnificativ al revistei. Ford Foundation a precizat că singura sa donație recentă a fost în 2019, când a oferit 100.000 de dolari pentru a sprijini un program de internship. Președintele revistei a declarat că aceasta a reprezentat mai puțin de 1% din bugetul de 12 milioane de dolari al publicației pentru acel an.

Ambele fundații au donat, de asemenea, către organizația nonprofit de jurnalism Type Media Center, care a fost cândva strâns afiliată revistei The Nation. Biroul lui Vance a spus că afirmațiile sale se bazau pe aceste donații, ultima dintre ele fiind în 2022. Însă Type Media Center a precizat că respectivele fonduri nu au fost folosite pentru a finanța The Nation. În schimb, organizația plătește burse pentru jurnaliști individuali care scriu pentru diverse publicații, inclusiv The Nation.

Atât Ford Foundation, cât și Open Society Foundations au emis comunicate prin care condamnă violența politică.
„Ne opunem tuturor formelor de violență și condamnăm acuzațiile scandaloase contrare”, a declarat Open Society Foundations. „Munca noastră este în întregime pașnică și legală.”
Într-un comunicat, Ford Foundation a spus că „creșterea violenței motivate politic reprezintă o criză semnificativă în societatea noastră, pe care toți americanii trebuie să se unească pentru a o combate.”

Administrația Trump a luat măsuri care depășesc și granițele Statelor Unite. Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat luni că administrația a „refuzat cu siguranță vize” persoanelor care au sărbătorit uciderea lui Kirk.

Consilierii lui Trump au mai spus că intenționează să investigheze persoane suspectate că au incendiat mașini Tesla, aparent în semn de protest față de Elon Musk, precum și agresiuni asupra agenților de imigrație. Oficialii vor să stabilească legături între aceste episoade și grupuri organizate.

Amenințările și-au făcut deja simțite efectele.
O cultură a fricii s-a instalat printre marii donatori și organizațiile democrate, îngrijorate de represalii, în cadrul filantropiei liberale, unde liderii fundațiilor au fost extrem de atenți să evite scurgeri de planuri sensibile care ar putea fi interpretate drept opoziție față de Trump.

Unii mari donatori și-au exprimat în privat lipsa de interes pentru contribuții care ar necesita transparență, cum ar fi cele destinate sprijinirii democraților în campania de redesenare a circumscripțiilor din California.

Liderii fundațiilor liberale au fost în contact strâns în ultimele zile, întărindu-și măsurile de securitate și discutând redactarea unei scrisori de solidaritate, în așteptarea unei posibile acțiuni a administrației Trump.

