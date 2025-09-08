EXTERNE

Trump amenință din nou Chicago

8 septembrie 20250 commentarii

AFP

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou sâmbătă cu intervenţia militară la Chicago, al treilea oraş ca mărime din Statele Unite, menţionând noul nume dat Departamentului Apărării, în timp ce opoziţia democrată a denunţat un „potenţial dictator”.

„Chicago va înţelege de ce se numeşte Departamentul de Război”, se poate citi într-un mesaj publicat pe contul Truth Social al preşedintelui american, care ameninţă de zile întregi că va trimite trupe federale acolo pentru a combate criminalitatea.

Postarea prezintă o imagine, aparent generată de inteligenţa artificială, care îl arată pe preşedinte îmbrăcat în uniformă militară pe un fundal de incendii şi elicoptere zburând pe cerul portocaliu deasupra oraşului Chicago, cu legenda „Chipocalypse Now”.

Această referire directă la „Apocalypse Now”, filmul despre războiul din Vietnam regizat de Francis Ford Coppola, este însoţită de un citat celebru din film, reutilizat: „Îmi place mirosul deportărilor dimineaţa devreme” – lupta împotriva imigraţiei fiind principalul său obiectiv.

O postare care nu l-a făcut să râdă pe guvernatorul democrat al statului Illinois, care include Chicago.

„Nu este o glumă”, a scris sâmbătă JB Pritzker pe X. „Preşedintele Statelor Unite ameninţă că intră în război împotriva unui oraş american”, a subliniat el.

„Illinois nu va fi intimidat de un potenţial dictator”, a adăugat această importantă figură a Partidului Democrat.

