Trei școli clujene la evenimentul „Construction & Infrastructure”, dedicat construcțiilor și urbanismului 

19 octombrie 20250 commentarii

Trei școli din învățământul preuniversitar clujean, care au clase cu specializări în domeniul construcțiilor și arhitecturii au fost reprezentate de către managerii acestora la evenimentul „Construction & Infrastructure” desfășurat săptămâna trecută, la Cluj Napoca, dedicat sectorului construcțiilor, infrastructurii și urbanismului. Este vorba de directoarea Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca, prof. dr. Anamaria Mateuț, directoarea Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca, prof. dr. Denisa Curte și directoarea Colegiului Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii, Monica Cherecheș. De asemenea, la eveniment a fost prezent inspectorul școlar general Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, Marinela Marc. 

La manifestare au mai participat reprezentanți ai domeniilor esențiale pentru sectorul construcțiilor, precum: arhitectură și proiectare, companii de construcții și instalații, furnizori de energie, materiale și echipamente tehnologice, dezvoltatori imobiliari, administrație publică, cercetători, notari, urbanism și organizații profesionale de profil. Scopul acțiunii a fost acela de a conecta constructorii, arhitecții, profesorii, inginerii, notarii, economiștii și reprezentanții administrației publice, toți actorii fiind conștienți de faptul că viitorul construcțiilor depinde de cooperarea coerentă dintre toate aceste domenii.

O meserie bine învățată înseamnă o carieră sigură

În cuvântul său, șefa ISJ Cluj a fost de părere că dezvoltarea durabilă nu se poate construi fără oameni pregătiți, pentru formarea acestora fiind nevoie de răbdare, viziune și colaborare, și că în domeniul construcțiilor parteneriatul dintre educație și economie este mai important ca oricând. Aceasta a subliniat că este o responsabilitatea comună a factorilor din educație, mediul economic și administrație să transmită mesajul tinerilor și părinților că o meserie bine învățată înseamnă o carieră sigură, un venit decent, demnitate profesională și umană. În acest sens, este nevoie de campanii de conștientizare, de modele de succes, de exemple de tineri care au ales calea profesională și și-au construit un viitor solid, a mai arătat șefa învățământului preuniversitar. 

 

Parteneriatele cu firmele, punți între școală și angajatori

La rândul său, directoarea Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca, prof. dr. Anamaria Mateuț, a declarat că este o bucurie să se afle la evenimentul amintit pentru a discuta despre un subiect esențial pentru viitorul tinerilor, și anume colaborarea dintre educație și piața muncii. „Trăim într-o perioadă de transformări rapide, în care nevoile economiei se schimbă într-un ritm alert. Lumea muncii de mâine cere competențe practice, adaptabilitate, gândire critică și spirit de inițiativă. În acest context, școala nu mai poate fi doar un spațiu de transmitere a cunoștințelor, ci trebuie să devină un partener activ al mediului economic, un loc unde elevii învață să transforme teoria în practică, ideea în acțiune și visul în carieră. De aceea, implicarea liceului nostru pe piața muncii, prin colaborarea directă cu agenții economici, reprezintă nu doar o oportunitate, ci o necesitate. Ne dorim ca elevii noștri să fie mai bine pregătiți, mai motivați și mai conectați la realitățile profesionale. Parteneriatele cu firmele locale ne oferă posibilitatea de a adapta conținuturile educaționale la cerințele reale ale pieței, organiza stagii de practică relevante, susține programe de orientare profesională, și, nu în ultimul rând, de a crea punți între școală și angajatori, pentru inserția mai ușoară a absolvenților în câmpul muncii. Astfel, fiecare elev poate vedea utilitatea concretă a ceea ce învață, iar agenții economici pot contribui activ la formarea viitorilor profesioniști — oameni competenți, responsabili și dedicați”, a spus prof. dr. Anamaria Mateuț. Directoarea a mai precizat că educația de calitate se construiește prin colaborare, iar succesul unei comunități depinde de legătura strânsă dintre școală, familie și mediul economic, împreună putând forma tineri care nu doar își găsesc un loc de muncă, ci își găsesc rostul în societate. Reamintim faptul că, în ultimii doi ani, Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca se află în topul colegiilor tehnice din județul Cluj la promovabilitatea de la  Bacalaureat, sesiunea de vară. 

T.S.

 

