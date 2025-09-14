EVENIMENT

Trei răniți într-un accident la Bucea

14 septembrie 20250 commentarii

Un accident rutier a avut loc duminică pe raza localității Bucea, comuna Negreni, județul Cluj în urma căruia trei persoane au fost rănite. Potrivit primelor informații transmise de autorități, în accident au fost implicate o autoutilitară cu remorcă și un autoturism.

Accidentul a avut loc, în jurul orei 13:50, pe DN1-E60 iar din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat, de 54 de ani, din județul Bihor, aflat la volanul autoturismului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă de dreapta, intrând în coliziune cu ansamblul de vehicule condus din sens opus de un bărbat de 50 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

În urma impactului, au rezultat rănirea conducătorului autoturismului și a pasagerei din acesta, precum și a unui pasager, în vârstă de 55 de ani, aflat în autoutilitară. După evaluarea la fața locului, victimele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului. La intervenție a participat o autospecială dotată cu modul de descarcerare din cadrul ISU Cluj, alături de două ambulanțe SAJ. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

