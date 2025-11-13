ADMINISTRAȚIE

Trei poduri reabilitate în Caps, inclusiv accesul spre tabăra de copii

13 noiembrie 20250 commentarii

Primăria comunei Valea Ierii a finalizat lucrările de reparare a trei poduri amplasate pe raza satului Caps, comuna Valea Ierii, printre care și cel care asigură accesul spre cunoscuta tabără de copii din localitate.

Am alocat 100.000 de lei, din fondul nostru de rezervă, pentru a rezolva problema accesului numeroșilor copii care vin anual în tabăra Caps, dar și pentru ceilalți clujeni care utilizează aceste poduri în scop turistic sau utilitar”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Alături de podul care asigură accesul spre Tabăra de copii Caps, situat la intersecția cu drumul județean DJ 107J, au mai fost reparate și alte două poduri situate lângă Biserica Ortodoxă și în dreptul imobilului cu nr. 90, din aceeași
localitate.

Executarea lucrărilor de reabilitare a celor trei obiective de infrastructură a fost determinată de necesitatea înlăturării efectelor generate de fenomenele meteorologice periculoase care au afectat localitatea Valea Ierii în cursul acestei veri.

Investiția a fost finanțată din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Lucrări de întreținere pe drumul către pârtia de schi din Feleacu

Rețea inteligentă de gaze naturale în trei sate ale comunei Geaca

Două comune clujene își vor produce singure energia electrică din surse regenerabile

IPJ Cluj obține un important imobil din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.