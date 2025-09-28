EVENIMENT

Trei garaje cuprinse de flăcări la Cluj-Napoca

28 septembrie 20250 commentarii

Un puternic incendiu a izbucnit, duminică dimineața, la mai multe garaje de pe strada Tatra din Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale, una fiind trimisă în sprijin de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca. Din primele informații, incendiul a cuprins trei garaje, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Pompierii spun că în interiorul acestor construcții provizorii nu erau parcate autoturisme. Un bărbat de aproximativ 45 de ani care a suferit un atac de panică a fost evaluat de către echipajul medical. Strada Tarta se află în cartierul clujean Zorilor.

 

