Trei din patru. Podul nou din Chiuiești a fost finalizat

24 septembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de construcție a unui nou pod în localitatea Chiuiești, pe drumul județean DJ 182E, la kilometrul 6+053. Proiectul a fost derulat pe același amplasament unde se afla vechiul pod, aflat într-o stare avansată de degradare și cu o parte carosabilă mult prea îngustă pentru a mai asigura siguranța rutieră.

Pe perioada lucrărilor, traficul a fost deviat pe un pod provizoriu realizat din tuburi de beton amplasate în aval.

Pod modern, finanțat prin Programul „Anghel Saligny”

Noul pod are o lungime totală de 16,40 metri, cu o singură deschidere de 9,77 metri, o lățime de 8 metri și o parte carosabilă de 6,50 metri, conform standardelor actuale de siguranță rutieră.

Investiția, în valoare de 1,87 milioane lei (TVA inclus), a fost finanțată în principal prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu o contribuție de peste 145.000 lei din bugetul propriu al Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a subliniat rapiditatea cu care au fost derulate lucrările și importanța modernizării infrastructurii: „Într-un interval de timp extrem de scurt am finalizat construirea a trei poduri din cele patru care beneficiază de finanțare prin Programul Național de Investiții «Anghel Saligny». Este vorba despre cele din localitățile Ciurila, Mănăstireni și Chiuiești, lucrările la noul pod din localitatea Pâglișa aflându-se în plină derulare. Este important și, deci, prioritar ca drumurile județene, cu toate elementele de infrastructură sau suprastructură, să prezinte un grad maxim de siguranță pentru toți cei care le tranzitează.”

Patru poduri noi în județ

În total, Consiliul Județean Cluj investește peste 15,1 milioane lei în construirea a patru poduri noi, în localitățile Ciurila, Pâglișa, Mănăstireni și Chiuiești. Din această sumă, 13,94 milioane lei provin din fonduri guvernamentale prin Programul „Anghel Saligny”, iar 1,23 milioane lei din bugetul județului.

