Transport public gratuit pentru studenții clujeni și în anul universitar 2025–2026

27 septembrie 20250 commentarii

Vești bune pentru studenții clujeni! Și în anul universitar 2025–2026, transportul public rămâne gratuit pentru toți studenții, masteranzii și doctoranzii de până la 30 de ani, înscriși la forma de învățământ cu frecvență în Cluj-Napoca. Primăria și Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca continuă programul de sprijin dedicat tinerilor, oferind carduri și abonamente gratuite printr-un sistem eficient, digitalizat și ușor de accesat.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat că și studenții cu domiciliu în zona metropolitană beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere. Mai multe informații pe Compania de Transport Public Cluj-Napoca.

Universitatea Babeș-Bolyai a încheiat o convenție cu CTP Cluj-Napoca ce permite eliberarea abonamentelor gratuite direct prin rețeaua CTP. Studenții, masteranzii și doctoranzii UBB pot obține abonamentele prin comandă online pentru primul card de transport. Astfel, studenții din anul I sau cei care nu dețin un card CTP pot comanda online primul card de transport gratuit pe site-ul www.ctpcj.ro sau la adresa https://e-primariaclujnapoca.ro/ctp;

După verificarea automată a eligibilității în baza de date UBB, cardul se emite cu abonamentul gratuit încărcat; studenții primesc pe e-mail detalii privind ridicarea cardului;

Studenții din anii II, III, IV, masteranzii și doctoranzii care dețin deja un card CTP pot prelungi abonamentul gratuit direct de la automate, dacă au avut un abonament activ în luna septembrie.

Pentru prima încărcare sau pentru studenții care nu mai au un abonament activ pe card, reîncărcarea se face la centrele CTP, pe baza verificării statutului de student în baza de date UBB (prin CNP) sau pe baza carnetului de student vizat.

„Recomandăm studenților UBB să își încarce abonamentele începând cu luna septembrie. Ulterior, reîncărcările lunare se pot face simplu, de la automate. Instrucțiunile sunt afișate în stații și disponibile online, pe www.ctpcj.ro”, anunță primăria.

Studenții universităților care nu au încheiat convenția cu CTP Cluj-Napoca pot obține abonamente cu recuperarea costului de la: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară; Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”; Universitatea de Artă și Design; Academia Națională de Muzică “Gheorghe Dima”.

Studenții acestor instituții trebuie să achiziționeze lunar, contracost, abonamentele (56 lei), iar ulterior vor recupera suma de la universități, conform procedurilor proprii.

Aceștia NU pot utiliza automatele și NU pot comanda online carduri.

Abonamentele se eliberează doar la Centrele de vânzare CTP, pe baza următoarelor documente cartea de identitate; carnet de student vizat pentru anul universitar 2025–2026.

Lista Centrelor de vânzare carduri https://ctpcj.ro/index.php/ro/ticketing/centre-ticketing

Abonamente

