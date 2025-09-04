DECESE

Transmitem întreaga noastră compasiune familiei Neli Ciorba

4 septembrie 20250 commentarii

Sincere condoleanțe familiei Neli Ciorba

în aceste momente grele cauzate de trecerea în eternitate a soțului.

Transmitem întreaga noastră compasiune.

Mariana, Daniel și Adrian Leucuța

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cu adâncă durere în suflet anunțăm încetarea din viață a iubitei soții și mame, ELENA VLAIC,

Întreruperi în furnizarea energiei electrice

Cu multă tristețe am aflat vestea morții pictoriței MARIA (MIA) TRUȚĂ

Întreruperi programate în furnizarea energiei electrice

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.