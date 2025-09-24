EVENIMENT

Tragedie la Somcutu Mic

24 septembrie 20250 commentarii

Un incident grav a avut loc în această seară în localitatea Șomcutu Mic, unde un bărbat de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața după ce a fost prins într-un utilaj agricol.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Dej, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă, aceasta prezentând leziuni incompatibile cu viața. Astfel a fost declarat decesul la fața locului.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragicul eveniment.

