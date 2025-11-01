EVENIMENT

Tragedie în municipiul Dej

1 noiembrie 20250 commentarii

Tragedie în municipiul Dej, pe strada Mihai Viteazu, unde un bărbat a fost găsit fără semne vitale sub dărâmăturile unei case distruse de o explozie, urmată de un incendiu.


O explozie puternică, urmată de un incendiu, s-a produs în această seară la o casă de locuit situată pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej.

În urma deflagrației, locuința a fost distrusă aproape în totalitate, iar pompierii din cadrul Detașamentului Dej au desfășurat o misiune de căutare-salvare.

Din nefericire, sub dărâmături a fost găsit un bărbat care nu prezenta semne vitale. Acesta a fost predat echipajului SAJ, care a constatat decesul.

Pompierii continuă verificările la fața locului pentru a se asigura că nu mai există și alte victime.

La intervenție au participat trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic.

Potrivit primelor evaluări, casa este compromisă în totalitate, pagubele fiind majore.

