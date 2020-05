Tot mai puţine cazuri de coronavirus în judeţul Cluj

Prefectul judeţului Cluj a anunţat miercuri că în luna mai, la nivelul judeţului, s-a constatat o scădere considerabilă a numărului de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus.

„Constatăm o scădere considerabilă a numărului de cazuri pozitive. Dacă la 4 mai, când am avut vârful epidemiologic la Cluj, aveam internați 223 de pacienți din județ, astăzi suntem la 58 de persoane din județ internate în cele patru spitale COVID-19 din Cluj-Napoca’’, a spus prefectul. Mircea Abrudean a explicat că scăderea se datorează calității actului medical și profesionalismului personalului medical implicat. „Avem, de asemenea, peste 470 de persoane vindecate, dintre care 383 din județ. Asta înseamnă un grad de vindecare de aproximativ 80%. Este impresionant, cu mult peste media națională. Numărul de persoane în izolare la domiciliu este în creștere în fiecare zi datorită înlocuirii carantinării cu această măsură a autoizolării. Avem șapte persoane la terapie intensivă, dintre care trei sunt din Cluj. Avem un total de 25 de persoane care au decedat, dintre care 14 sunt din județul Cluj. Am avut foarte multe persoane internate la Cluj și din alte județe, în special din Transilvania. Putem spune că situația se află sub control la nivelul județului. Am avut câteva focare de COVID în județ, de exemplu, la Dej, cu 73 de persoane depistate pozitiv dintr-o comunitate defavorizată; în acest moment acest focar e închis. La Gherla am avut un număr mai mare de cazuri care proveneau de la două fabrici amplasate în aceeași curte, care – tot așa – e un focar sub control. Am avut un azil, la Țaga, cu 50 de persoane depistate pozitiv și internate, mare parte vindecate și externate la această oră’’, a explicat prefectul.

Mircea Abrudean a mai anunţat că e posibil ca două dintre spitalele dedicate tratării pacienţilor cu COVID-19 să revină la normal. „După data de 1 iunie, dacă situația va evolua la fel, luăm în calcul ca cel puțin două dintre ele să revină la normal. Suntem conștienți că și pacienții cronici trebuie să fie tratați corespunzător. Vorbim de Spitalul de Recuperare care e unic în regiune și primește foarte mulți pacienți. Apoi Clinica Medicală 1, iar ulterior vor rămâne în linia 1 doar Spitalul de Boli Infecțioase și cel de Pneumoftiziologie. În 2 iunie avem o întâlnire a grupului tehnic format specialiști pe această temă”, a adăugat prefectul Clujului.

C.P.