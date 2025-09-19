DIVERSE

Tot mai mulți turiști străini vizitează Clujul

19 septembrie 20250 commentarii

Din datele puse la dispoziție de Direcția de Statistică a Județului Cluj, rezultă că în luna iulie 2025, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 68.210. Comparativ cu luna iulie 2024, sosirile în structurile de primire turistică au scăzut cu 4%, iar față de luna iunie 2025 au fost mai multe cu 2%. Din numărul total de sosiri, în luna iulie 2025, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 74,9%, în timp ce turiștii

străini au reprezentat 25,1%. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2025, au însumat 128.892, fiind cu 2,6% mai puține decât înnoptările lunii iulie 2024 și cu 6,1% în plus față de luna iunie 2025. Durata medie a șederii, în luna iulie 2025, a fost de 1,9 zile/turist.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, în luna iulie 2025 a fost de 30,8% pe total structuri

de cazare turistică, în scădere cu 1,7 puncte procentuale față de luna iulie 2024. În perioada 01.01-31.07.2025, la nivelul județului Cluj au fost cazați 373793 turiști, în creștere cu 1,5% față de perioada 01.01-31.07.2024; dintre aceștia, 82928 sunt turiști străini (reprezentând 22,2% din totalul turiștilor). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, numărul turiștilor străini a crescut cu 11,4%. În ceea ce privește sosirile turiștilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deținut-o turiștii din Europa – 84,5% din total turiști străini.

