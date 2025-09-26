ADMINISTRAȚIE

Toalete publice cu autocurățare la Florești

26 septembrie 2025

Consiliul Local Florești a aprobat un proiect de hotărâre care prevede instituirea unei taxe speciale de 2 lei/utilizare pentru toaletele publice cu curățare automată amplasate pe raza comunei. Măsura vine în contextul necesității asigurării costurilor de întreținere și funcționare ale acestor facilități moderne, destinate și persoanelor cu dizabilități.

Taxa instituită va acoperi cheltuielilor de achiziție sau închiriere, întreținere și funcționare a toaletelor și va asigura materialele și serviciilor necesare curățeniei și igienei.

Toaletele sunt racordate la rețelele de apă, canalizare și electricitate, iar unele dintre ele sunt adaptate pentru persoane cu dizabilități.

„Pentru un aspect curat şi civilizat al Comunei Florești şi în scopul asigurării unui nivel înalt de civilizaţie, confort şi acces la utilităţi publice pentru cetăţeni, pe raza Comunei Florești sunt amplasate toalete publice cu curăţare automată, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi, racordabile la reţelele de apă, canalizare şi electricitate, distribuite pe raza comunei Florești, în zonele dens circulate cum ar fi de exemplu: terenurile sportive, locurile de joaca, parcurile, etc.

Toaletele publice cu curățare automată amplasate pe raza Comunei Florești vor fi dotate cu sistem de taxare automată pe fiecare toaleta publica în parte, respectiv acceptoare monede şi acceptoare card bancar”, se arată în proiectul adoptat de consilierii din Florești.

