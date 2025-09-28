EDUCAȚIE

Tineri la Tribuna Astrei

28 septembrie 20250 commentarii

În municipiul Dej Despărțământul ASTRA ”Dr. Teodor Mihali” ocupă un loc important în viața literară și culturală, desfășurând o bogată activitate în domeniul promovării tinerelor talente in localitate și din împrejurimile orșului de la confluența Somșurilor. Numai cuvinte elogioase la adresa președintelui Astra Dej ec.dr. Radu Gavrilă, omul de suflet al acestor întâlniri, care promovează valorile artei și literaturii locale. Un episod din rândul acestor acțiuni literare s-a consumat la sfârșitul săptămânii trecute când în sala festivă a Cercului Militar Dej a avut loc o nouă reuniune din ciclul ”Tineri la Tribuna Astrei”.

Eveniment a fost onorat de un număr mare de astriști, dar și mulți oaspeți, iubitori ai poeziei. Cu această ocazie a fost lansată cartea ”Intersecția dintre stele” a elevei de 12 ani, Bianca TĂNĂSELEA, o tânără speranță a  poeziei dejene. Ea se află deja la a doua apariție editorială, după ce toamna trecută, tot în cadrul reuniunii ASTRA, a fost lansat volumul ”Poveștile imaginației”, carte primită cu mult interes de cititori. De multe aprecieri sa bucurat și cartea de poezii prezentată în weekendul trecut. Noua apariție editorială a tinerei Bianca Tănăselea cuprinde în paginile ei 37 de poezii, inspirându-se din imaginația autoarei. Așa cum spune și titlul cărții sunt adevărate intersecții dintre stele, gândurile unei adolescente care visează numai de lucruri frumoase, transpuse în poezie prin gândurile unei tinere talentate. O promisiune a unei poete de mare perspectivă, despre care vom mai auzi, desigur. Invitați speciali ai evenimentului au fost campionii internaționali la dans sportiv Mădălina Rafa și Robert Kis, iar invitat de onoare a fost prof. Ioana Breda Morar. Grupul vocal al Cercului de canto clasic/popular din Dej a susținut un mic concert muzical, mult gustat de numerosul public aflat în sală. Moderatorul evenimentului a fost studenta în anul I a Facultății de Jurnalism București Carina Tănăseală. În partea a doua a reuniunii Irina Ema Botiș a încântat asistența cu un reușit recital la orgă, iar în încheiere tinerii Clubului de dans sportiv ”Latino Angels” din localitate au susținut un program de înaltă ținută artistică.

La sfârșitul evenimentului dejean tânăra poetă Bianca Tănăselea a stat de vorbă cu participanții și a acordat autografe pentru noul ei volum. A fost o seară minunată, o adevărată sărbătoare a poeziei, de unde lumea a plecat acasă sub un cer întunecat, intersectându-se cu stelele.

Szekely Csaba

 

