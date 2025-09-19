EDUCAȚIE

Tinerele din Gherla la europenele de majorete

19 septembrie 20250 commentarii

În municipiul Gherla tot mai multe fete agreează mișcarea și dansul. În localitate funcționează două ansambluri de majorete, laureate la mai multe competiții continentale. Participările internaționale nu lipsesc nici în această toamnă. După o serie de întreceri în țară la finalul lunii septembrie, mai exact în perioada 26-28, ”Queens Dancing/Blue Angels” Gherla va reprezenta cu mândrie România la Campionatul European de Majorete.

După o vară întreagă de antrenamente intense, repetiții zilnice, emoții, provocări și multă determinare, fetele din Gherla pregătite de Andreea Sabo sunt gata să urce pe scenă și să dea tot ce au mai bun. Au ales să-și petreacă vacanța muncind pentru un vis. Au dansat cu sufletul, au îndurat oboseala, au crescut împreună și au devenit o echipă unită, curajoasă și plină de energie. Zilele trecute ele au evoluat în plin centrul municipiului Gherla alături de o orchestră elvețiană formată din 57 de instrumentiști în fața a peste 500 de spectatori, obținând un mare succes. A fost o ultimă repetiție înainte de plecarea la Campionatul European de Majorete din Bar, Muntenegru, unde reprezentantele urbei de pe Someș au mai fost prezente și unde mereu s-au clasat pe locuri fruntașe, obținând chiar și titlul de campioană europeană. ”Susținerea gherlenilor înseamnă enorm pentru noi și ne încarcă cu forță și curaj, oriunde ne-am afla. Vom dansa cu inima, cu pasiune și cu gândul acasă, acolo unde totul a început. Și promitem să ducem numele orașului nostru și al țării cu onoare pe scena europeană. Iar când muzica se va opri și ultimele aplauze vor răsuna în tăcerea emoției, vom ști un singur lucru : România va fi mândră de noi! Plecăm la campionat, dar la întoarcere urmează lucruri și mai tari ” – a declarat în preajma plecării în Muntenegru antrenoarea Andreea Sabo, sufletul activității desfășurate cu aceste fete minunate, artizanul succeselor dobândite de formațiile de majorete de-a lungul anilor.  La Campionatele Europene din Muntenegru delegația gherleană numără 90 de majorete, ele fiind însoțite și de 45 de părinți și susținători.

