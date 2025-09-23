Actualitate

Tichete de energie plătite în Cluj pentru mii de familii

23 septembrie 20250 commentarii

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Cluj a anunțat că a efectuat plata pentru 2.339 de beneficiari eligibili în cadrul mecanismului de sprijin introdus prin OUG 35/2025, destinat consumatorilor casnici aflați în situație de sărăcie energetică.

Sume virate pentru iulie și august

Astfel, pentru luna iulie 2025, au fost alimentate conturile a 2.334 de beneficiari, cu o sumă totală de 116.700 lei, iar pentru luna august 2025, numărul beneficiarilor a fost de 2.339, cu un total de 166.950 lei.

Începând cu 23 septembrie, beneficiarii își vor putea achita facturile de energie electrică aferente celor două luni, prin utilizarea tichetelor digitale de energie.

Situația cererilor

Potrivit AJPIS, 3.079 cereri au fost deja validate și se află în etapa de emitere a tichetelor, urmând ca plata să fie efectuată în perioada imediat următoare.

Alte 2.566 de cereri se află în prezent în proces de verificare.

Termen limită: 27 septembrie

AJPIS Cluj reamintește că termenul limită pentru depunerea cererilor în aplicația informatică EPIDS este 27 septembrie 2025, pentru a beneficia de sprijinul aferent lunilor iulie și august. Cererile depuse după această dată vor fi luate în calcul începând cu luna curentă a depunerii, iar sprijinul va putea fi acordat până la 31 martie 2026.

Tichetul emis confirmă eligibilitatea beneficiarului, dar nu trebuie prezentat la achitarea facturilor în oficiile poștale. Totodată, acesta nu este transmisibil și nu poate fi folosit pentru alte locuri de consum decât cel pentru care a fost aprobat.

Pentru informații suplimentare, solicitanții pot apela call-center-ul ANPIS la numărul 021.9309.

 

