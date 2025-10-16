SPORT

Televiziunile au schimbat locul de disputare al primului meci din Cupă al CFR-ului

16 octombrie 20250 commentarii

CFR Cluj va disputa pe stadionul din Gruia primul meci cu CSM Slatina din grupa Cupei României, și nu pe terenul divizionarei secunde potrivit programului inițial.

Calificată în premieră în grupele Cupei României, CSM Slatina ratează astfel să aducă în fața propriilor suporteri cel mai puternic adversar pe care îl va întâlni în această fază a competiției.

Decizia a venit după ce televiziunile deținătoare de drepturi tv au ales acest joc printre cele nouă pe care le va televiza din totalul de 12, astfel că meciul trebuia disputatpe un stadion cu nocturnă, stadionul 1 Mai din Slatina nefiind dotat cu așa ceva.

Conducerea CSM Slatina susține, printr-un comunicat, că a dorit să organizeze jocul pe teren propriu, probabil prin închirierea unei instalații de iluminat mobile ori pe un stadion mai apropiat de Slatina, însă consilierii locali PSD s-au opus mutării ”sumei disponibile dintr-un alineat bugetar în altul”, astfel că s-a ajuns la varianta ca echipa să fie gazdă chiar pe terenul oaspeților!

”Conducerea a luat în calcul disputarea partidei atât pe Stadionul 1 Mai din Slatina, cat si pe un stadion mai apropiat de Slatina. Clubul dispunea de fondurile necesare pentru organizarea partidei în una dintre aceste variante, însă realizarea ei depindea de mutarea sumei disponibile dintr-un alineat bugetar în altul – procedură care trebuia aprobată în ședința Consiliului Local. Din păcate, consilierii locali PSD s-au opus, ceea ce a blocat această posibilitate, deși nu era vorba despre o suplimentare de buget, ci doar despre o realocare a fondurilor deja existente”, se arată în anunțul Clubului Sportiv Municipal Slatina.

Din Grupa A fac parte CSC Dumbrăvița, CSM Slatina, Metaloglobus București, Campionii FC Argeș, CFR Cluj și Rapid, primele două clasate urmând a se califica în sferturile Cupei României..

Meciul dintre CSM Slatina și CFR Cluj se va juca marți, 28 octombrie de la ora 18:30, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

