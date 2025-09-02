ECONOMIE

Târgul de toamnă de la Negreni vine cu măsuri stricte și sancțiuni aspre pentru cei care sfidează regulile

2 septembrie 20250 commentarii

Târgul de toamnă de la Negreni se va desfășura pe parcursul a patru zile, începând cu 9 octombrie. Târgul va avea loc pe platoul de lângă Crișul Repede, până duminică 12 octombrie.

Târgului din toamnă de la Fechetău cum mai este numit a atrage mii de comercianți și mii de vizitatoriCunoscut încă din perioada medievală, și menționat din anul 1815, în „Calendarul târgurilor”, târgul de la Negreni avea un rol important în viața localnicilor din zonă. Inițial, la târgul din vară moții își achiziționau alimente și produse pentru sezonul de iarnă.

Odată cu trecerea timpului, scopul inițial al târgurilor a fost modificat, iar în prezent acolo pot fi găsite o sumedenie de obiecte și produse de toate felurile: antichități, cusături și porturi populare, farfurii pictate, mobilier de epocă, cioplituri din lemn, timbre, artizanat, cărți, oale, porțelanuri, biciclete, bibelouri, statuete, tablouri, ceramică, icoane și alte obiecte decorative, dar și haine, încălțăminte, electronice, electrocasnice sau diverse scule. Evident, nu lipsesc alimentele și băuturile.

 

Târgul se va desfășura pe un teren de 63.366 mp, proprietatea publică a comunei Negreni şi terenurile identificate în zona Crişul Repede – Valea Scurta pe tarlaua în suprafață de 28.300 mp, al Composesoratului Negreni.

Pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiții, primăria din localitate a stabilit o serie de măsuri clare:
a) amenajarea și repararea căilor de acces, drumuri şi alei pietonale prin aport de piatră şi pietriş, lucrări de reparații cu utilaje şi lucrări conexe, lucrări de întreţinere şi reparații rețea de apă, lucrări de întreținere, reparații și igienizare la grupurile sanitare, lucrări de toaletare de arbori şi cosire a arbuştilor și vegetaţiei din zona perimetrului târgului, lucrări ce contribuie la creşterea nivelului de siguranță a populaţiei participante la aceste evenimente, etc;
b) iluminarea corespunzătoare a zonei;
c) se vor asigura în puncte fixe pubele sau containare pentru depozitarea deşeurilor menajere;
d) comercianții sunt obligați să respecte normele privind protecţia mediului în zona de expunere a mărfii prin igienizare zilnică, precum şi normele pe linie PSI și SSM, fiind direct răspunzători;
e) asigurarea securității cetățenilor în zona târgului;
f) respectarea protecției consumatorului prin colaborare cu serviciile de specialitate;
g) verificarea existenței autorizațiilor de funcționare a echipamentelor mecanice de agrement privind securitatea acestora;
Punerea în funcțiune a acestora trebuie să respecte normele legale de SSM, PSI, ISCIR etc, fiind exclusiv în răspunderea deţinătorilor cu orice titlu.
h) verificarea autorizațiilor de desfacere a mărfurilor către populație și proveniența acestora.
(2) Repartizarea perimetrelor terenurilor la Târgul Tradițional de Vară și Toamnă din comuna Negreni se va face cu o lună înainte de începere a târgurilor, iar instalarea comercianților pe terenul acordat se poate face cu 3 zile înainte de începere, condiționat de plata anticipată a taxei aferentă perioadei de organizare a târgului.
(3) Se restricționează accesul auto pe Drumul Unirii în zona Neportoc și zona Josani – Cabina 1 CFR, în săptămâna desfăşurării târgurilor începand cu ziua de joi, ora 12:00 și până duminică, ora 12:00.
(4) Începând cu ziua de joi, ora 12:00 și până duminică, ora 12:00, accesul auto în târg se va face exclusiv prin zona celor două intrări principale din centrul localității, respectiv intrare V. Caselor și intrare Cântar-Moga.
(5) Ocuparea locurilor închiriate se face până în ziua de joi, ora 12:00, dată după care se pierde dreptul de folosință al locului închiriat. Taxa plătită anticipat nu se returnează și se constituie venit la bugetul local.
(6) Accesul auto al comercianților în târg se face pe baza chitanței sau a bonului fiscal, reprezentând contravaloarea închirierii locului.
(7) Prevederea de la alin. (6) se aplică și comercianților ce au închiriat loc în zona administrată de Composesoratul Negreni.
(8) Accesul auto în vederea aprovizionării unităților de alimentație publică este permis numai cu acordul administratorului târgului, între orele 20:00 şi 06:00;
(9) Personalul de pază contractat, în colaborare cu administratorul târgului şi echipajele mobile de jandarmi, va asigura accesul auto în târg conform prevederilor de mai sus.
Art.3 (1) Taxele percepute persoanelor fizice şi juridice pentru vânzarea produselor alimentare și nealimentare precum și pentru activități de prestări servicii de scurtă durată, în zona de desfăşurare a Târgului, se stabilesc conform Anexelor 1 şi 2 la prezenta.
(2) Conform Anexelor nr. 1 și 2, zona Al se închiriaza exclusiv pentru alimentație publică.
(3) Zona de la Al spre Neportoc se organizează pe doua alei principale, iar spațiile dintre ele se închiriază în sistem modular, la tarifele corespunzătoare zonei din Anexele nr. 1, 2.
(4) Zona destinata parcului de distractii, atunci cand acesta se organizeaza, se taxeaza distict, conform Anexele nr. 1 și 2.
(5) Taxele menționate la alin. (1) includ şi cheltuielile aferente utilităților publice (apă, energie electrică, salubrizare, etc).
Art.4. Cererile pentru terenurile/locurile destinate Târgului Tradițional sunt repartizate de conducerea instituției Compartimentului Administrativ, care le îndosariază pe specific de activitate şi le înaintează Comisiei de organizare a târgului, în vederea verificării și aprobării.
Art.7 (1) Se interzice cu desăvârşire în perimetrul târgului jocul „alba-neagra” sau oricare alte jocuri de noroc.
(2) Constatarea acestor contravenții și sancţionarea lor, se realizează de către organele abilitate, în condițiile stabilite de lege.
Art.8. Pentru echipamentele mecanice de agrement pentru copii si adulți se vor prezenta atestate tehnice de funcționare (ISCIR) valabile pentru anul in curs, precum si toate celelalte avize/acorduri/autorizații prevăzute de lege necesare funcționării acestora, toate aceste documente fiind anexate cererii.
Art.9. (1) Ordinea, liniştea publică şi siguranța cetățenilor în zona Târgului şi în zonele limitrofe, precum şi legalitatea desfăşurării actului de comerţ, se asigură prin personal autorizat al unui Serviciu de Paza, Poliția comunei Negreni şi Jandarmerie, sens în care vor constata și aplica sancțiunile care intră în competența acestora.
(2) Pentru buna desfăşurare a târgurilor și a acțiunilor ce trebuie implementate înaintea evenimentului se poate contracta serviciul de pază şi în zilele premergătoare începerii oficiale.
(3) Pentru îndeplinirea activităților prevăzute la alin. (1), personalul din cadrul Serviciului de Paza colaborează cu Poliția comunei Negreni şi Jandarmerie.
Art.10. Se interzice cu desăvârşire executarea de improvizații la rețeaua electrică. Racordarea agenților economici la rețeaua de curent electric se face numai de către persoane autorizate, cu acordul administratorului târgului. Traversarea drumurilor şi aleilor pietonale din târg cu cabluri electrice este strict interzisă dacă acestea nu sunt echipate cu sisteme de protecție specifice şi nu sunt îngropate în pământ. Se sancționează cu amenda contravențională între 500 lei 2.000 lei încălcarea acestor prevederi.
Art.11. Toți comercianții sunt obligați să asigure curățenia perimetrului închiriat, pe toată desfăşurarea evenimentului cât și la terminarea lui, predând locul curat, gunoiul fiind lăsat în saci în interiorul perimetrului închiriat sau transportat în saci la punctele de colectare a gunoiului amenajate în târg. Se sancţionează cu amendă contravențională între 200 lei – 2.000 lei încălcarea acestor prevederi.
Art.12. Ocuparea abuzivă a terenului, fără aprobarea administratorului şi a efectuării plății anticipate este strict interzisă. Se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei 2.000 lei încălcarea acestor prevederi.
Art.13. Cererea pentru închirierea perimetrului dorit va cuprinde şi declarația cu privire la folosirea datelor cu caracter personal precum şi consimțământul comerciantului că şi-a însuşit prevederile din prezenta hotărâre cu privire la organizarea târgului.
Art. 14. Este interzisă menţinerea instalaţiilor temporare şi construcţiilor temporare pe perimetrul târgului după încheierea evenimentului. Se sancţionează proprietarul terenului cu amendă contravenţională între 2.000 lei 5.000 lei încălcarea acestor prevederi.
Art. 15. În termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentului, proprietarii de terenuri, persoane fizice, care au închiriat terenuri în vederea desfăşurării târgului sau pentru parcare auto pe perioada târgului, sunt obligați să salubrizeze terenul. Se sancționează proprietarul terenului, persoană fizică, cu amendă contravențională între 200 lei 1.000 lei încălcarea acestor prevederi.
Art. 16. În termen de maxim 7 zile de la încheierea evenimentului, proprietarii de terenuri, persoane fizice, care au închiriat terenuri în vederea desfăşurării târgului sau pentru parcare auto pe perioada târgului, sunt obligați să salubrizeze terenul. Se sancţionează proprietarul terenului, persoană juridică, cu amendă contravențională între 2.000 lei – 3.000 lei încălcarea acestor prevederi.
Art. 17. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se face de către comisia împuternicită de primar prin dispozitie.

