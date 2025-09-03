SOCIAL

Târg de Cariere la Cluj Napoca

3 septembrie 20250 commentarii

În zilele de 2 și 3 octombrie, la Cluj Napoca va avea loc Târgul de Cariere. Evenimentul va aduce în atenție oportunități de carieră la companii de top din diverse domenii. În baza experienței sezoanelor de altadată, peste 20.000 de 150 de angajatori sunt așteptați la ediția din această toamnă. La fel ca în cadrul edițiilor precedente și de această dată vor fi prezente companii locale și internaționale din domenii de activitate variate, precum: inginerie, automotive, producție, tehnică, IT, logistică, transport, telecomunicații, comerț, marketing, comunicare, BPO, resurse umane, financiar-bancar și nu numai. Printre angajatorii care, deja, au confirmat prezența la Târgul de Cariere se numără: Airbus Aerostructures, Genpact, Joysonquin Automotive System, Stada, E.ON, Emerson, Hirschmann Automotive, La Lorraine, Holcim, RAP Group, Retrasib sau Harting, iar lista companiilor participante se extinde constant.

