Tânăr, prins că a furat o trotinetă electrică

9 octombrie 20250 commentarii

Un tânăr, de 17 ani, din municipiul Cluj-Napoca, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat, a fost identificat și reținut în data de 8 octombrie 2025 de către polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Cluj-Napoca, informează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Aceștia arată că, în noaptea de 28 spre 29 septembrie 2025, pe strada Teodor Mihali din municipiu, persoana bănuită ar fi sustras o trotinetă electrică, care era asigurată cu un sistem antifurt, cauzând un prejudiciu estimat la 8.500 de lei. În urma activităților investigativ-operative desfășurate, în data de 8 octombrie 2025, polițiștii au reușit identificarea persoanei bănuite și recuperarea bunului sustras, care a fost predat persoanei vătămate. Astfel, pe numele tânărului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar în data de 9 octombrie 2025, a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și tragerii la răspundere penală a persoanei în cauză.

T.S.

