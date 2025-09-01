EVENIMENT

Tânăr de 25 de ani, arestat după ce a jefuit un bărbat nevăzător în propria locuință

1 septembrie 20250 commentarii

Un tânăr de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a pătruns în locuința unui bărbat nevăzător din localitatea Valea Drăganului, l-a amenințat cu un cuțit și i-a furat mai multe bunuri, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Potrivit anchetatorilor, prima faptă a avut loc în perioada 21-22 august, când suspectul ar fi pătruns în locuința victimei, un bărbat de 49 de ani, de unde a sustras un telefon mobil în valoare de aproximativ 1.100 de lei.

Câteva zile mai târziu, în noaptea de 26/27 august, tânărul ar fi intrat din nou în casă, l-ar fi amenințat pe proprietar cu un obiect ascuțit și, după ce i-ar fi aplicat violențe fizice, i-ar fi furat o pereche de încălțăminte.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin, cu sprijinul colegilor din Poliția municipiului Dej, l-au depistat pe tânăr în noaptea de 28 august, în jurul orei 01.00.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior prezentat Judecătoriei Huedin, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Anchetatorii au stabilit că tânărul este suspect și în alte trei cazuri de furt calificat, comise prin efracție și violare de domiciliu, toate pe timp de noapte.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și furt calificat.

 

