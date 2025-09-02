EVENIMENT

Tânăr de 18 ani, arestat după ce l-a bătut cu bestialitate pe un străin aflat la muncă în Cluj-Napoca

Un cetățean străin de origine asiatică, aflat la muncă în România, a fost grav rănit după ce a fost lovit cu o bucată de lemn de un bărbat pe o stradă din Cluj-Napoca. Incidentul a avut loc în aceeași zi în care, la Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh care lucra ca livrator a fost bătut de un tânăr.

Procurorii din Cluj-Napoca nu au precizat care a fost motivul agresiunii cetățeanului străin. Victima se află în prezent în comă, iar procurorii au declarat că nu există certitudinea că va supraviețui. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe.

Victima era însoțită de un alt cetățean străin care a scăpat cu lovituri mai puțin grave.

Conform poliției, victimele, bărbați în vârstă de 25 și 30 de ani, se deplasau pe jos în apropierea străzii Dezmirului , când au fost abordați de persoane necunoscute. În urma unui conflict spontan, cei doi au fost agresați: unul dintre ei a fost lovit cu palma, iar celălalt a suferit o lovitură cu un obiect contondent în zona capului.

Echipaje de poliție și ambulanță au intervenit la fața locului. Una dintre victime a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce cealaltă a refuzat asistența medicală.

Investigațiile au fost efectuate de polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Cluj, care au reușit să identifice cei doi suspecți: doi tineri de 18 și 20 de ani, din municipiul Cluj-Napoca și comuna Apahida.

După administrarea probatoriului, ambii suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca autoritățile judiciare să decidă măsurile preventive. În data de 31 august 2025, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 18 ani, considerat principalul responsabil pentru agresiune.

Agresorul a avut un comportament extrem de agresiv, spun procurorii

Conform Parchetului Judecătoriei Cluj-Napoca, incidentul a avut loc pe 26 august 2025, în jurul orei 23:40, în proximitatea trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului. Bărbatul a lovit victima cu o bucată de lemn în cap, spate și picioare, cauzând leziuni traumatice pentru care ar fi necesare 40-45 de zile de îngrijiri medicale.

„La acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supraviețuirii acesteia”, au precizat procurorii. Aceștia au adăugat că agresorul este considerat un pericol pentru ordinea publică, manifestând un comportament extrem de agresiv și lovind victima chiar după ce aceasta căzuse la pământ.

„Inculpatul a acționat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată, și a lovit un cetățean străin aflat la muncă pe teritoriul României, după care l-a lăsat inconștient, fără să îi pese de urmările faptelor sale”, au subliniat reprezentanții Parchetului.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca, iar magistrații au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Al doilea caz de brutalitate împotriva lucrătorilor străini în Cluj-Napoca în acest an

Un bărbat de cetățenie străină, de meserie livrator, a fost atacat cu brutalitate pe o stradă din centrul Clujului, în februarie, și rănit destul de grav.

O apropiată a bărbatului, a transmis pentru Știri de Cluj că cetățeanul străin a fost luat la bătaie de trei necunoscuți, indivizii fiind posibil sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Incidentul ar fi avut loc sâmbătă, 15 februarie, pe strada Iuliu Maniu din Cluj-Napoca, în jurul orei 21:00.

,,S-a petrecut pe strada Iuliu Maniu, în jurul orei 21:00, el aștepta ceva comandă, și trei băieți au venit asupra lui, fără să le zică nimic. L-au luat la bătaie, nu l-au jefuit, i-au dat cu spray lacrimogen în ochi, l-au bătut. Din păcate n-a trecut nimeni la ora aia să vadă ce se întâmplă.”, a explicat femeia citată de aceeași sursă.

Clujeanca a explicat că bărbatul a fost lovit cu pumnii și picioarele, fiind rănit grav la umăr. Mai mult, livratorul s-a ales cu capul umflat și ochii vineți, spune femeia.

,,A fost aproape nenorocit în bătaie, umărul drept este rupt, capul îi e umflat și ochii sunt vineți, poate să rămână pe viață cu probleme de sănătate”, a transmis femeia.

Victima a fost transportată la spital.

Incident mai puțin grav în București

Acest ultim caz documentat de agresiune împotriva unor străini aflați la muncă în Cluj survine în aceeași zi în care, la București, un cetățean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost bătut de un tânăr de 20 de ani. Agresorul i-a strigat victimei să se întoarcă în țara sa și a numit-o „invadator”, filmând întreaga scenă.

Procurorii au precizat că atacul de la București a avut motivație rasială și xenofobă, având scopul de a determina victima să părăsească teritoriul României. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a postat pe Facebook un mesaj viral, îndemnând românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini și afirmând că „nu trebuie să încurajăm importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”.

Specialiști în domeniul juridic au explicat că astfel de fapte, în care agresiunea este comisă împotriva unui străin, pot fi considerate circumstanțe agravante, iar pedeapsa aplicată poate fi majorată în consecință.

Stare actuală a victimelor

Cetățeanul străin agresat la Cluj-Napoca este internat în stare critică, iar prognosticul medical rămâne incert. În cazul livratorului din București, starea sa nu a fost raportată ca fiind critică, însă atacul a fost documentat de autorități și de martori, fiind în curs de investigare.

Autoritățile fac apel la respectarea legilor și la prevenirea actelor de violență cu motivație rasială, subliniind că România trebuie să garanteze protecția tuturor persoanelor aflate pe teritoriul său, indiferent de naționalitate sau statut profesional.

HINT

Potrivit clujust.ro, cei doi cetățeni străini ar fi abordat două fete minore, de 14 și 16 ani, și au fost foarte insistenți. Una dintre ele și-a sunat soțul, care a venit cu un prieten, și ar fi fost lovit de unul dintre stăini. Conflictul a degenerat și s-a ajuns la violențe grave.

 

 

 

 

