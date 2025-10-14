EVENIMENT

Tabăra de sporturi montane pentru elevii cu deficiențe de vedere a ajuns la ediția a zecea

Cluj-Napoca. Cea de-a zecea ediție a Taberei de sporturi montane pentru elevii Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca s-a desfășurat în perioada 10-12 octombrie 2025, la Moara de Pădure, în comuna Băișoara, marcând un moment aniversar pentru un proiect cu tradiție în județul Cluj.

Tabăra a fost inițiată pentru a oferi elevilor oportunitatea de a descoperi natura și muntele, de a-și dezvolta încrederea în sine și în ceilalți și de a exersa spiritul de echipă. De-a lungul anilor, evenimentul a devenit un reper de bune practici în organizarea de activități pentru copiii cu deficiențe, iar cererile de participare vin tot mai frecvent din partea altor școli și organizații pentru copii cu diverse nevoi speciale.

Ediția aniversară a fost organizată de Organizația de Caritate Eco-Phoenix și Clubul Sportiv Kory Francisc, în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca și Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj.

Felicitări Salvamont Cluj și tuturor celor implicați, pentru buna desfășurare a acestei tabere de tradiție și pentru experiențele memorabile oferite acestor copii minunați”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Activitățile taberei au fost concepute pentru dezvoltarea personală a copiilor, prin creșterea încrederii în forțele proprii, a spiritului de echipă și a cunoștințelor legate de activitățile montane. Programul a inclus escaladă, tiroliană, parc de aventură, jocuri tematice, activități muzicale și foc de tabără.

La ediția din acest an au participat 32 de copii, asistați de 11 voluntari, precum și de trei salvatori montani și trei studenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport – Specializarea Kinetoterapie din cadrul UBB.

Chiar dacă vremea nu a fost perfectă pe tot parcursul taberei, ediția aniversară a fost un succes, aducând bucurie atât copiilor, cât și voluntarilor. Datorită aprecierei pe care evenimentul o primește, în ultimii ani tabăra s-a desfășurat de două ori pe an: primăvara și toamna.

 

