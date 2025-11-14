Actualitate

Sute de embrioni dispăruţi, după închiderea unei clinici de fertilitate din Bosnia

14 noiembrie 20250 commentarii

Peste 400 de embrioni şi materiale biologice, cum ar fi ovule şi spermatozoizi, au dispărut după închiderea unei clinici private de fertilitate din Bosnia-Herţegovina, potrivit unor ştiri publicate joi de mai multe publicaţii locale, citate de EFE.

Procuratura din Sarajevo, din capitala ţării, a confirmat că investighează cazul, iar autorităţile naţionale au anunţat o anchetă.

„Doar cei care trec prin toate acestea pot înţelege panica pe care o simţim”, a declarat Danja Bajtarevic-Basic, una dintre pacientele afectate, pentru postul regional N1.

Potrivit ziarului Dnevni avaz, clinica Northwestern Medical Center s-a închis la mijlocul lunii octombrie fără o notificare prealabilă.

Deşi site-ul web rămâne funcţional, nimeni nu răspunde la apelurile telefonice sau la e-mailurile pacienţilor.

Pe site-ul său web, clinica explică faptul că este „un centru medical american deţinut de un grup de medici şi investitori din SUA”, cu departamente de diverse specialităţi, de la ginecologie la cardiologie şi psihiatrie.

Printre cei mai afectaţi se numără cuplurile care aveau acolo embrioni congelaţi criogenic şi care acum se tem pentru viabilitatea lor.

Clinica avea un contract cu sistemul public de sănătate din Bosnia-Herţegovina, dar Ministerul Sănătăţii a declarat doar că situaţia este complexă şi că aşteaptă rezultatele anchetei.

Conform relatărilor din mass-media care citează documente oficiale, Northwestern Medical Center operează ca parte a grupului Northwest Med, al cărui fondator şi proprietar este Mohammad Jalal Khamis, un american care a absolvit Facultatea de Medicină a Universităţii din Belgrad şi a practicat medicina internă la Chicago.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Bărbații tineri din Ucraina nu mai sunt bineveniți în Germania. Ce i-a cerut Merz lui Zelenski

Val de critici în Japonia, după ce șefa guvernului a spus că doarme doar două ore pe noapte

O broşă care i-a aparţinut lui Napoleon, vândută la preţul record de 3,7 milioane de euro la Geneva

Colonişti israelieni au incendiat o moschee în Cisiordania

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.