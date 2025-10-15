EXTERNE

Superbacteriile care ne omoară

15 octombrie 20250 commentarii

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a tras un semnal de alarmă în legătură cu răspândirea rapidă a bacteriilor rezistente la antibiotice, fenomen care compromite eficacitatea tratamentelor vitale şi poate face potenţial mortale răni minore sau infecţii obişnuite, informează AFP.


Într-un nou raport, agenţia Naţiunilor Unite pentru sănătate avertizează că, în 2023, una din şase infecţii bacteriene confirmate în laborator la nivel mondial prezenta o rezistenţă la antibiotice.
Bacteriile dezvoltă de mult timp o rezistenţă la medicamentele concepute pentru a le combate, ceea ce face numeroase antibiotice ineficace.


Acest fenomen a fost accelerat de utilizarea masivă a antibioticelor în tratarea oamenilor, a animalelor şi în producţia alimentară, permiţând rezistenţei la antimicrobiene (RAM) să se dezvolte şi să devină una dintre principalele cauze de mortalitate infecţioasă la nivel mondial.


Potrivit OMS, superbacteriile rezistente la antimicrobiene sunt direct responsabile pentru peste un milion de decese anual şi contribuie la aproape cinci milioane de decese în fiecare an.


Doar între 2018 şi 2023, rezistenţa la antibiotice a crescut cu peste 40% în ceea ce priveşte antibioticele monitorizate, cu o creştere anuală medie cuprinsă între 5% şi 15%, potrivit raportului.
În cazul infecţiilor urinare, nivelul de rezistenţă la antibioticele utilizate frecvent depăşea, în general, 30% la scară mondială.


Raportul a examinat opt agenţi patogeni bacterieni comuni, printre care E.coli şi K.pneumoniae, care pot cauza infecţii grave ale sângelui, ducând frecvent la septicemie, la insuficienţă de organe şi la deces.
OMS avertizează că peste 40% din infecţiile cu E.coli şi 55% din cele cu K.pneumoniae la nivel mondial sunt acum rezistente la cefalosporine de generaţia a treia, tratamentul preferat pentru aceste infecţii.

„Rezistenţa la antimicrobiene depăşeşte progresele medicinei moderne, ameninţând sănătatea familiilor din întreaga lume”, a avertizat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

