SUA vor pierde supremaţia în spaţiul cosmic în favoarea Chinei în următorii 5 – 10 ani

22 septembrie 2025

Un nou raport avertizează că SUA riscă să piardă supremaţia într-o nouă cursă spaţială în favoarea Chinei, o ţară aflată într-o creşterea rapidă şi constantă în sectorul spaţial, iar Beijingul ar putea să treacă în fruntea cursei spaţiale în următorii 5 până la 10 ani, transmite Live Science.

Avertismentul dur pentru Washington vine la mai puţin de două săptămâni după ce fostul administrator NASA, Jim Bridenstine, le-a spus senatorilor că „este foarte puţin probabil ca Statele Unite să depăşească calendarul proiectat de China”, cu excepţia cazului în care recentele reduceri record la bugetul NASA sunt anulate.

Noul raport, intitulat „Redshift”, a fost dat publicității de un grup de advocacy care susţine investiţiile în industria spaţială comercială din SUA.

Una dintre cele mai îngrijorătoare probleme ridicate de noul raport pentru SUA este posibilitatea ca taikonauţii chinezi să ajungă pe Lună înaintea astronauţilor americani. China intenţionează să construiască o bază lunară complet operaţională, echipată cu un reactor nuclear autonom, încă din 2035. Acest lucru ar putea ajuta naţiunea să îşi revendice materiale miniere selenare valoroase şi să le ofere un avantaj în cursa pentru a trimite în cele din urmă oameni pe Marte, a relatat recent site-ul Space.com.

 

