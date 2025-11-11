EXTERNE

SUA – Acord provizoriu în Senat pentru a pune capăt paraliziei bugetare

11 noiembrie 20250 commentarii

AFP

Senatorii americani au ajuns duminică la un acord provizoriu pentru a pune capăt paraliziei bugetare care a blocat unele servicii publice timp de un număr record de 40 de zile, conform mai multor media.
Aleşii republicani şi democraţi au convenit să finanţeze guvernul până în ianuarie, au relatat CNN şi Fox News.

Măsura a trecut rapid de un vot procedural, aparent cu un sprijin suficient din partea democraţilor, pentru a trimite proiectul de lege în Camera Reprezentanţilor.

Dacă şi Camera aprobă măsura, aceasta va fi apoi înaintată preşedintelui Donald Trump pentru promulgare.

Acest avans ridică speranţe pentru o revenire rapidă la normalitate, în contextul în care transportul aerian şi plăţile pentru asistenţa socială sunt perturbate, iar sute de mii de angajaţi federali sunt în şomaj tehnic sau lucrează fără plată de la 1 octombrie.

„Se pare că ne apropiem de sfârşitul shutdown-ului”, a declarat preşedintele Donald Trump presei la întoarcerea la Casa Albă, după ce a petrecut weekendul la staţiunea sa Mar-a-Lago din Florida.

Potrivit unor aleşi, acordul obţinut de democraţi în Senat urmează să permită, printre altele, reluarea programului de asistenţă alimentară care sprijină 42 de milioane de americani şi care a fost suspendat din cauza blocajului bugetar.

De asemenea, acesta include anularea demiterii, luna trecută, a mii de angajaţi federali de către Donald Trump şi organizarea unui vot privind prelungirea ajutorului medical, care urmează să expire la sfârşitul anului.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Orban:”Am bătut palma cu preşedintele Trump”

CELAC şi UE şi-au consolidat „o relaţie între egali” la summitul de la Santa Marta

Kremlinul spune că vrea să pună capăt războiului

„Seriale pe cocaină”: Modul în care „dramele verticale” bulversează industria de la Hollywood

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.