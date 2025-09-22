EDUCAȚIE

Studiu promoția 2024: 3% din absolvenții clujeni de liceu studiază la universități din străinătate

22 septembrie 20250 commentarii

3% din absolvenții clujeni de liceu învață în universități din străinătate, iar 62% dintre aceștia urmează facultăți din țară arată un studiu de monitorizare a gradului de inserție socio-profesională a absolvenților realizat de către Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj. Această activitate s-a desfășurat la cinci luni după absolvirea elevilor de clasa a XII-a, în anul școlar 2024-2025, mai precis în lunile noiembrie-decembrie a anului 2024, în fiecare unitate de învățământ liceal. Informațiile sunt publicate în raportul anual al stării învățământului preuniversitar clujean al ISJ Cluj, pentru anul școlar 2024-2025.

Citând aceleași surse, în anul școlar 2023-2024, în județul Cluj, au fost 5.127 de absolvenți de liceu, dintre care 17 au fost absolvenți ai învățământului liceal special. Numărul de absolvenți care au făcut obiectul studiului este de 5.123 de elevi: 2.861 absolvenți de la filiera teoretică, 1.539 de la filiera tehnologică și 723 de la filiera vocațională. Mai trebuie menționat faptul că patru absolvenți de la Liceul Tehnologic Special Dej au fost eliminați din studiu deoarece sunt privați de libertate.

4% din absolvenții filierei teoretice, studenți în străinătate

După cum relevă studiul respectiv, cei mai mulți elevi de liceu, în proporție de 71 %, își continuă studiile, fie că sunt studenți 62% în România, fie că sunt studenți 3% în străinătate, fie că sunt și studenți și angajați în același timp (în procent de 3% ), fie că sunt elevi la școala postliceală, în proporție de 3%. De asemenea, din totalul absolvenților 15% sunt angajați, 5% nu sunt angajați și nu-și continuă studiile, iar 1% sunt șomeri îndemnizați. În cadrul filierei teoretice, 79% dintre absolvenți sunt studenți, dintre care 74% studenți în România și 4% studenți în străinătate, iar 1% sunt studenți și angajați în același timp. Tot din numărul total de absolvenți de la filiera teoretică, 2% urmează studiile școlilor postliceale, 8% sunt salariați, iar 5% nu sunt angajați.

Mai mult de un sfert din absolvenții de la filiera tehnologică, integrați pe piața muncii

Din totalul absolvenților de la filiera tehnologică, 44% sunt studenți în România, 5% elevi la școala postliceală, iar șapte elevi sunt studenți în străinătate. Un lucru pozitiv, într-un procent de 29% sunt salariați, 4 % fiind și angajați și studenți în același timp. Și o parte din acești absolvenți lucrează în străinătate, în procent de 2%, iar 6% nu sunt angajați. 2% din absolvenții filierei tehnologice sunt șomeri îndemnizați, iar 4% sunt repetenți sau retrași.

Absolvenți ai filierei vocaționale, 9% studenți care și lucrează

Și în cazul absolvenților de la filiera vocațională aleg să studieze în continuare (71%), cei mai mulți, 58%, studiind în România 71%, iar 2% în afara țării. Mai mult, 9% sunt studenți și lucrează în același timp, 2% sunt elevi la școala postliceală. 14% dintre absolvenții de la această filieră sunt angajați, 6% nu sunt salariați, iar 1% șomeri îndemnizați. Doar 1% sunt plecați să lucreze în străinătate și trei absolvenți sunt repeteni sau retrași. Din cei 17 absolvenți ai învățământului liceal special, din anul 2024, (nouă absolvenți filieră teoretică, opt absolvenți filieră tehnologică) patru sunt studenți, un elev la școala postliceală, șase sunt salariați, doi sunt șomeri îndemnizați, iar patru nu lucrează.

Tia SÎRCA

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Mesaj de amenințare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Se înființează Autoritatea Națională pentru Egalitatea de Șanse

La Festivalul Cărții pentru Copii 2025, cei mici încurajați să redea o nouă viață cărților lor

Institutul de Istorie „George Bariţiu”, pregătit de sărbătoare la Zilele Academice Clujene, ediţia 2025

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.