EDUCAȚIE

Studiu absolvenți clasa a VIII-a, an școlar 2023-2024: 10% din elevii de la sate, în risc de abandon școlar

15 septembrie 20250 commentarii

10% din elevii din mediul rural sunt la risc de abandon școlar. Aceste cifre sunt rezultate ale monitorizării absolvenților de clasa a VIII-a din anul școlar 2023-2024, privind continuarea studiilor în învățământul obligatoriu, de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj (CJRAE) Cluj și școlile clujene, în perioada noiembrie-decembrie 2024.

Au fost monitorizați 6.038 de elevi, 4.532 din mediul urban (75% din total) și 1.506 (25% din total) din mediul rural, toți absolvenți ai ciclului gimnazial în anul școlar 2023-2024. Concluziile acestui studiu au fost făcute publice de către reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj în recentul raport privind starea învățământului preuniversitar clujean. Din păcate, 3% (163 elevi) nu au finalizat clasa a VIII-a, fiind repetenți sau cu situația școlară neîncheiată și 2% (124 elevi) nu au continuat studiile în învățământul obligatoriu. De asemenea, despre 0,7% (42 de elevi) nu au fost găsite informații cu privire la parcursul lor după finalizarea clasei a VIII-a, mulți dintre aceștia fiind plecați din țară sau transferați în alte județe. Mai trebuie amintit că după finalizarea clasei a VIII-a, 78% din elevii clujeni (din totalul de 4.729), absolvenți ai ciclului gimnazial în anul școlar 2023-2024, s-au orientat spre învățământul liceal, 16% ( 1.003) spre învățământul profesional sau dual, iar 31 de elevi (0,5%) au continuat studiile în clasa a IX-a în învățământul gimnazial special (elevi cu handicap sever sau asociat).

Cauzele abandonului școlar

Potrivit studiului realizat de CJRAE Cluj și școlile clujene, în mediul urban, principalele motive pentru care elevii nu continuă studiile sunt: elevi plecați din țară (16 elevi), căsătorie/copii/concubinaj (opt), motive financiare (cinci), lipsa interesului față de școală (absențe, abandon, repetenți) – (patru), angajați în câmpul muncii (patru), penitenciar-antecedente penale (trei), depășirea de vârstă (doi), etc. De asemenea, pentru alte doisprezece situații cauzele nu sunt cunoscute. În mediul rural, motivele pentru care elevii renunță la studii sunt: probleme în familie (statutul socio-economic, părinții nu sunt de acord) (14 elevi); lipsa interesului față de școală (13 elevi); motive financiare (opt); plecați din țară (patru); încadrați în muncă (doi); iar pentru 18 situații cauzele nu se cunosc. În privința elevilor despre care nu s-au putut obține informații, unitățile de învățământ amintesc câteva cauze: în mediul urban, doi elevi transferați în străinătate, șase elevi transferați în alt județ, trei transferați la alte școli din județul Cluj și șapte elevi transferați nefiind specificat locul. În mediul rural, patru elevi au plecat din țară, iar șase transferați în loc nespecificat, etc.

Comparând cazurile de renunțare la studii a elevilor din clasa a VIII-a a anului școlar 2023-2024, aproape 3% din elevii din mediul urban sunt la risc de abandon școlar (2% repetenți/cu situația neîncheiată și 1% nu continuă studiile ) față de 10% din elevii din mediul rural (6% repetenți/cu situația neîncheiată și 4% nu continuă studiile). Totodată, doar 10% din absolvenții din mediul urban sunt elevi în învățământul profesional, față de 38% din absolvenții din mediul rural, iar 87% din absolvenți din urban sunt elevi în licee, față de 52% din cei din rural.

Tia SÎRCA

