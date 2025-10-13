EDUCAȚIE

Studenții din Dealul Clujului nu vor fi abandonați

13 octombrie 20250 commentarii

Rectorul Universității Babeș Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Adrian Petrușel, a recunoscut luni, 13 octombrie 2023, la întâlnirea cu presa de la CREIC că există o problemă legată de relocarea cursurilor Facultății de Matematică și Informatică la acest centru, dar a asiguratîn spiritul autonomiei universitare ea va fi rezolvată în interiorul universității cu colaborarea profesorilor din facultate și a organizațiilor studențești. Astfel, de săptămâna viitoare, studenții vor avea un orar îmbunătățit astfel încât să se evite deplasările între corpurile de clădire ale universității din zona Lomb și centrală a orașului. Soluția ar veni din partea altor facultăți care ar urma să ofere spațiile centrale disponibile pentru activitățile universitare de la Facultatea de Matematică-Informatică.

Totodată, rectorul UBB a spus că a fost deschis la rezolvarea problemelor semnalate pe bună dreptate, atât de cadre didactice, cât și de studenți privind activitățile din CREIC.: În contextul situației generate de relocarea unor activități didactice ale Facultății de Matematică-Informatică în cele două clădiri CREIC și TEAM din zona Lomb, am avut astăzi două întâlniri importante cu toate cadrele didactice de la toate departamentele facultății, în condițiile în care în perioada anterioară, pe mai multe canale, ne-au provenit informații asupra faptului că o parte a colegilor de la facultatea de Matematică-Informatică nu doresc o relocare a activităților la CREIC și TEAM. Pe de altă parte, am avut o întâlnire și cu reprezentanții studenților, fie că e vorba de Consiliul Studenților, fie că e vorba de organizațiile studențești ale UBB, legat de același subiect.

Vor avea loc în oraș

În urma discuțiile avute, prof. univ. dr. Adrian Petrușel a decis mutarea unor cursuri care se desfășoară în prezent la CREIC în spații mai centrale: „Pe de o parte, ca să diminuăm presiunea pe aceste ore care se țin departe de celelalte spații ale Universității din zona centrală, am decis să cerem sprijinul unor decani pentru unele spații din zona centrală și să relocăm o parte a activităților de la CREIC în zona centrală în așa fel încât să putem optimiza orarul în interesul studenților. Pe de altă parte, rectorul UBB a amintit de proiectul gândit și asumat de Universitate, în urmă cu mai mulți ani, dezvoltarea unui minicampus din care fac parte Facultatea de Matematică-Informatică, cămine studențești, institut de cercetare, și Primăria cu Science Câmp, și a cerut reprezentanților facultății de Matematică și Informatică să decidă dacă doresc să rămână în cărți pentru dezvoltarea facultății în această zonă: Am cerut ca termen pentru aceste rezultate săptămâna aceasta pentru a nu perturba mai mult activitățile studențești și așteptăm ceea ce se va decide la nivelul facultății”. Totodată, despre autobuzele care îi transportă pe studenți din oraș pe dealul Lomb rectorul a declarat: „Poate sunt puține, poate trebuie suplimentat. Am făcut solicitări pentru o linie directă pentru Campus FSEGA și CREIC, dar licențele de transport durează. Nu se obțin de pe o zi pe alta. Noi am cerut din luna iunie acest lucru. Lucrurile sunt în dezvoltare astfel încât să creăm toate condițiile pentru activitățile studenților. De asemenea, acesta a afirmat că în curând se va deschide un punct al cantinei universității și la CREIC și a spus că informația privind lipsa apei potabile este falsă, Compania de Apă Someș confirmând că apa în zona respectivă este potabilă.

T.S.

