Studenții de la Mate-Info continuă acțiunea anti-CREIC. Ce măsuri iau

13 octombrie 20250 commentarii

În contextul declanșării boicotului prin care refuză să meargă la cursurile desfășurate la Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC), studenții de la Facultatea de Matematică-Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) anunță că intenționează ca în zilele următoare să se organizeze într-un comitet la nivel de facultate, dar independent de aceasta. Noua structură ar urma să reprezinte studenții și să le apere drepturile pe termen lung, inclusiv în problema cursurilor desfășurate la CREIC.

Anunțul a fost făcut de către studenți pe pagina de socializare a Comitetului Studenților din Cluj-Napoca. „Dorim să întrunim un comitet al studenților MateInfo UBB ce se va comporta ca un sindicat pentru noi, prin care să ne auto-reprezentăm în cadrul boicotului și al acțiunii anti-CREIC mai largi. Comitetul își propune să rămână independent față de Universitate și să lucreze de partea tuturor studenților – organizați în alte structuri de reprezentare sau nu. Scopul său este de a fi un instrument prin care ne apărăm în mod direct drepturile, acum și pe termen lung”.

În acest sens, studenții de la Facultatea de Matematică-Informatică fac apel la colegii lor să participe la prima întâlnire care se va organiza marți, 14 octombrie 2025, în campusul Hașdeu: „Vă așteptăm la întâlnirea constitutivă, ce va avea loc marți, 14 octombrie, la ora 16:00, în Amfiteatrul din campusul Hașdeu (în spatele cantinei)”. La această primă întâlnire a studenților de la Facultatea Matematică-Informatică discuțiile se vor concentra pe așteptările studenților de la un comitet independent; formele imediate de acțiune contra mutării în clădirile CREIC și TEAM și rolul unei conduceri interimare care ar fi mandatată pe maxim trei luni. Tot în cadrul acestei prime întâlniri, reprezentanții studenților de la Facultatea de Matematică-Informatică UBB informează că se vor nominaliza candidaturile, votarea urmând să aibă loc săptămâna următoare. 

Reamintim faptul că, săptămâna trecută, studenții de la Facultatea Matematică-Informatică au protestat pe parcursul a trei zile vizavi de decizia UBB de a muta o parte din cursuri la CREIC. Ultima acțiune a fost o demonstrație, organizată pe strada Kogălniceanu, în timp ce ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, se afla în sala Auditorium Maximum cu prilejul unei dezbateri intitulate „Rolul culturii și al artei în configurarea politicilor educaționale”, eveniment organizat de UBB.

Tia SÎRCA

sursă foto: Comitetului studenților din Cluj-Napoca

