EDUCAȚIE

Studenții de la Mate-Info, cinci autobuze, trei ore de transport și trei locații pentru o zi de învățare

12 octombrie 20250 commentarii

Zece ore de seminarii şi laboratoare, trei locații diferite, 168 minute petrecute în mijloacele de transport în comun, 71,6 de lei cheltuiți pe mâncare, așa arată o zi din viața unui student de la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul UBB, sunt de părere studenții din cadrul Organizației Studenților Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (OSUBB). Aceștia continuă boicotul, refuzând să se ducă la cursurile care se desfășoară la Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC), și condamnă atitudinea universității afișată față de studenți.

 

În ziua aleasă, trei studenții ai organizației amintite au urmat orarul întocmit de facultate, cu cursurile în trei locații: la CREIC, situat lângă Chinteni, la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, de pe strada Teodor Mihali, și la Facultatea de Matematică și Informatică de pe strada Mihail Kogălniceanu din Cluj-Napoca. Din Campusul Hașdeu, studenții s-au deplasat cu autobuzul până la stația de la Facultatea de Litere, iar de aici au luat autobuzul 39 până la CREIC. La CREIC studenții au prezentat cât trebuie să scoată din buzunar un student dacă se află aici la cursuri, o sticlă de apă de 0,5 litri având prețul de 6 lei, iar un sandvici fiind 20 de lei. În total, studenții au calculat că hrana i-ar costa 1432 lei pe lună.

 

 

La finalul cursurilor din respectiva zi, încheiate la ora 20:00, președintele organizației studențești OSUBB, Albert Conachi, a concluzionat: „Pe parcursul zilei, orarul a fost destul de încărcat am avut zece ore de cursuri, seminarii și laboratoare. Am luat cinci autobuze pentru a ne deplasa în toate cele trei locații, am petrecut 168 de minute în trafic și pe stradă ceea ce înseamnă aproximativ trei ore. În aceste trei ore am avut doar 20 de minute pauză ceea ce nu a fost suficient, fapt pentru care suntem absolut extenuați în acest moment”. Președintele OSUBB a declarat că studenții solicită universității să iasă cu un răspuns public față de această situație și că ei își păstrează ferm poziția legată de boicot. „Acesta trebuie să continue”, a subliniat studentul Albert Conachi. Acesta a mai spus că organizația pe care o conduce condamnă atitudinea pe care UBB o are față de studenți.

De asemenea, concluzia studenților care într-o singură zi de cursuri au urmat itinerariul amintit a fost: „Un campus nou, dar într-o locație atât de fragilă şi plină de nereguli. Probleme tehnice observate şi raportate de către studenți, ascultate de… cine? Ce putem spune este că, într-adevăr, educația în UBB necesită sacrificii”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tia SÎRCA

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cântările cerului au răsunat la Cluj-Napoca din glasurile a aproape 4.000 de tineri ortodocși

Noua tulpină a COVID-19

Dansatorii armeni din Gherla pe meleagurile bănățene

Nevoia de promptitudine

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.