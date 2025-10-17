SPORT

”Studenții” dau testul de maturitate cu liderul SuperLigii. Sabău: ”Putem să ne impunem”

17 octombrie 2025

U Cluj are, sâmbătă, un meci extrem de dificil pe teren propriu cu liderul surpriză al SuperLigii, FC Botoșani, în prima rundă după reluarea campionatului și a 13-a de la debutul stagiunii.

Vineri, la conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul clujenilor Ioan Ovidiu Sabău a spus că știe la ce să se aștepte din partea moldovenilor, dar are încredere în elevii săi că vor ieși învingători.

„Va fi un meci împotriva unei echipe bine antrenate, cu jucători cu foarte multă încredere și un ritm foarte bun. Se completează foarte bine. Se pare că jucătorii sunt foarte dispuși să pună în practică ceea ce le spune antrenorul, pentru că se vede că sunt o echipă instruită. Tot ceea ce se întâmplă și această organizare e susținută de rezultate, care îți dau moral și încredere. Sunt o echipă capabilă să facă un pressing foarte sus, într-un 4-3-3. Încearcă să joacă sus, om la om. Au o reacție foarte bună atunci când recuperează mingea, sunt o echipă de contraatac, având pe benzi jucători de viteză. Noi am pregătit destul de bine acest joc, iar eu cred că avem această capacitate, valoare, înțelegem momentul și putem să ne impunem și să luăm cele trei puncte.

A fost o perioadă în care m-am gândit ce soluții să găsesc pentru a-i ajuta pe jucători să-și revină din punct de vedere al încrederii. De asemenea, m-am gândit ce antrenamente, ce strategie, ce metode, ce sistem de joc se potrivește în momentul de față și de ce au ei nevoie ca să devenim iar o echipă bună și să începem să facem puncte, pentru că, atunci când nu ai rezultate, îți pierzi încrederea. Presiunea asta unii pot să o ducă, alții nu pot. Nu e ușor de gestionat, dar fac parte din viața noastră astfel de momente și important este să fim preocupați să devenim fiecare mai buni, să vedem unde trebuie să facem anumite schimbări. Fiecare trebuie să se uite la el și să știe de ce are nevoie ca să devină mai competitiv și mai responsabil. Atunci sigur că poți progresa, individual și ca grup, asta am incercat să le transmit jucătorilor.

Trebuie să conștientizăm unde suntem, e o situație reală. Va trebui să strângem rândurile, să înțelegem că în astfel de momente se vede caracterul unui om, faptul că ești sau nu responsabil. Se vede că îți pasă de tine, de cei care vin la stadion. Putem declara foarte multe lucruri, dar prin ceea ce facem, arătăm că ne pasă și vrem să redevenim ce am fost anul trecut”, a declarat tehnicianul Universității.

înaintea etapei a 13-a, ”Șepcile roșii” sunt pe locul 10 în clasament, cu 14 puncte, la doar patru distanță de ultimul loc de play-off ocupat în prezent de Unirea Slobozia.

Partida dintre U Cluj și FC Botoșani e programată sâmbătă, de la ora 15.00, pe Cluj Arena.

