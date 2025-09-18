Studenții clujeni se alătură protestelor naționale împotriva austerității în educație

EVENIMENT

Cluj-Napoca va fi, pe 29 septembrie, unul dintre orașele în care studenții vor protesta față de măsurile de austeritate adoptate în domeniul educației și față de modul în care aceste decizii au fost luate. Acțiunea este organizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care reunește 136 de organizații membre din 31 de universități din 20 de centre universitare din întreaga țară.

Reprezentanții ANOSR arată că educația a fost primul domeniu vizat de tăierile bugetare încă de la finalul anului 2024. Ordonanța de Urgență nr. 156/2024 a redus dreptul studenților de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar intern, limitându-l doar pe ruta dintre centrul universitar și localitatea de domiciliu. Potrivit organizației, această măsură a fost justificată oficial ca soluție pentru salvarea bugetului de stat, deși cheltuielile pentru transportul feroviar al studenților reprezentau doar 0,027% din bugetul general consolidat și 0,01% din Produsul Intern Brut. Petiția inițiată atunci, care a strâns peste 50.000 de semnături, și adresele trimise Guvernului, parlamentarilor și ministerelor Educației și Transporturilor au fost ignorate.

Ulterior, noua guvernare a adoptat o altă măsură de austeritate, diminuând fondul de burse cu aproximativ 52%, lăsând aproximativ 44.000 de studenți fără sprijin financiar de la începutul lunii iulie 2025. Analiza ANOSR, intitulată „Bursele studenților – «povara» statului de 10 ani”, arată o subfinanțare cronică a fondului de burse și a protecției sociale pentru studenți, iar rata abandonului universitar de peste 40% nu a determinat autoritățile să renunțe la aceste reduceri.

Proteste ale studenților au avut loc deja în 26 iunie în mai multe orașe, inclusiv Cluj-Napoca, București, Timișoara, Iași, Suceava, Baia Mare, Alba Iulia și Galați. De asemenea, la începutul noului an școlar, pe 8 septembrie, studenții au ieșit în stradă alături de sindicatele din învățământ și de elevi, pentru a-și exprima nemulțumirea față de deciziile de austeritate din educație.

„În ciuda tuturor demersurilor efectuate – inclusiv petiții, adrese oficiale, analize documentate și presiune publică – mesajele studenților au fost ignorate. De aceea, pe 29 septembrie, studenții din din întreaga țară vor protesta pentru a cere respectarea drepturilor lor și finanțarea adecvată a educației”, transmit reprezentanții ANOSR.

Organizația reunește studenți din toate domeniile de studiu și subliniază că participarea la proteste este un mod de a atrage atenția asupra importanței educației și a nevoilor reale ale studenților, care trebuie să beneficieze de un parcurs educațional decent și de condiții adecvate în universități.

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în consultare un proiect privind bursele studenţilor

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în consultare un proiect de ordin privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii universitare organizate cu finanţare de la bugetul de stat la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2025 – 2026.

Potrivit proiectului, cuantumul propus pentru bursa de doctorat acordată studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanţare de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, indiferent de anul de studii, este de 3.700 lei.

Pentru bursa de studiu acordată de la bugetul de stat studenţilor înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat la programele de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare sau masterat didactic se propune un cuantum de 2.165 lei, egal cu salariul minim net pe economie.

Cuantumul minim al bursei sociale care acoperă cheltuielile minime de masă şi cazare, propus de Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior, este în valoare de 925 de lei, mai prevede proiectul. 

