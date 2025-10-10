EDUCAȚIE

Studenții clujeni protestează în timp ce ministrul Daniel David vine acasă

10 octombrie 20250 commentarii

După două zile în care au protestat în fața Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, respectiv Rectoratului Universității Babeș-Bolyai (UBB), studenții clujeni anunță că sâmbătă, 11 octombrie 2025, vor organiza o demonstrație în fața sălii Auditorium Maximum a UBB, de pe strada Mihail Kogălniceanu, în timp ce ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, va fi prezent la Cluj-Napoca, la un eveniment organizat de către universitatea clujeană. Aceștia sunt nemulțumiți deoarece Facultatea de Matematică și Informatică a fost mutată la Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC) de lângă Chinteni.

Aceștia acuză, într-o postare pe pagina de socializare a Comitetului Studenților din Cluj-Napoca, că timp de 15 ani nu s-a găsit un sediu pentru Facultatea de Matematică și Informatică: „După discuțiile avute între conducerea FMI, reprezentanții studenților și organizatorii mișcării studențești, s-a constatat un adevăr indiscutabil: de 15 ani, conducerea UBB nu a reușit să găsească un sediu pentru Facultatea de Matematică și Informatică”. De asemenea, studenții îi găsesc vină ministrului David pentru mutarea studenților la CREIC: „Ministrul Educației, în calitate de rector autosuspendat, este responsabil de mutarea studenților în exil, izolați la CREIC și TEAM, pe dealul Lomb, această mutare făcând parte din planul său de a crea un campus universitar, actualmente inexistent și cu o estimare de construcție de 3-7 ani, pe un teren cu risc foarte ridicat de alunecări”.

Studenții clujeni informează că, sâmbătă, doresc de la ministrul educației lămuriri în legătură cu lipsa locațiilor mai accesibile: „Ministrul Daniel David va fi prezent sâmbătă la Cluj-Napoca în cadrul unui eveniment organizat de UBB. Studenții își doresc lămuriri în legătură cu lipsa locațiilor mai accesibile, și îi comunică dorința de a nu continua orele la CREIC și TEAM! De asemenea, este important să atragem atenția rectorului autointitulat ministru al austerității că toți studenții și profesorii suferă datorită măsurilor sale de austeritate!”. 

Tia SÎRCA

sursă foto: Comitetul Studenților din Cluj-Napoca

