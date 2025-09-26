EXTERNE

Sri Lanka: Şapte călugări budişti, inclusiv din România, au murit într-un accident de funicular

26 septembrie 20250 commentarii

 

Şapte călugări budişti, dintre care trei străini, au murit în Sri Lanka într-un accident de funicular produs în cursul nopţii, a anunţat joi poliţia, transmite AFP.


Victimele se îndreptau spre mănăstirea Na Uyana din centrul ţării, a precizat sursa.
Conform constatărilor iniţiale, cablul funicularului s-a rupt, provocând căderea în gol a cabinei.
„În cabină se aflau 13 călugări. Doi au reuşit să scape cu răni minore, însă alţi patru sunt în stare critică”, iar şapte au decedat, a declarat pentru AFP un reprezentant al poliţiei.


El a spus că printre morţi se numără călugări din India, Rusia şi România. Mănăstirea Na Uyana este situată la aproximativ 130 de kilometri nord-est de capitala economică a insulei, Colombo.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

O statuie care îi înfăţişa pe Donald Trump şi Jeffrey Epstein a fost îndepărtată din Washington

Numărul deceselor cauzate de cancer ar urma să crească semnificativ până în 2050

UE și Rusia, pe buletinul de vot în alegerile existențiale din Moldova

Kremlinul are încredere în continuare în Trump

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.