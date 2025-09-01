SPORT

Sportivii de la CS U Cluj, campioni naționali la volei pe nisip

1 septembrie 20250 commentarii

În perioada 28–31 august, Iașiul a găzduit Campionatul Național BRIZO 2025 de volei pe nisip. Turneul a adunat la start cele mai bune echipe din România Chiar dacă termometrele arătau peste 35°C, toți sportivii s-au întrecut la cel mai înalt nivel, demonstrând rezistență, determinare și dorința de a-și depăși limitele.

Finala masculină a fost punctul culminant al competiției, o confruntare extrem de echilibrată, în care sportivii de la CS Universitatea Cluj, Andrei Spânu și Radu Mureșan, s-au impus și au cucerit medaliile de aur, demonstrând că formează o echipă completă, reușind să îmbine forța și experiența cu tinerețea și ambiția, o combinație perfectă care le-a adus titlul național.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Remiză în derby-ul clujean al Superligii feminine

CFR Cluj și FCSB, remiză spectaculoasă în Gruia! Ambele formații rămân în subsolul clasamentului

Handbalul clujean a împlinit 90 de ani!

Galerie foto&video | Gravitația s-a suspendat la Cluj. Două zile de magie pe roți în Parcul Rozelor

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.