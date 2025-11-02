Spectacol faraonic la Cairo la inagurarea Marelui Muzeu Egiptean

EXTERNE

Un spectacol faraonic a marcat inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, sâmbătă seara, informează AFP. „Scriem un nou capitol al istoriei prezentului şi viitorului, în numele acestei patrii antice”, a declarat preşedintele Abdel Fattah al-Sisi, salutând „cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizaţii” în faţa unui public format din regi, şefi de stat şi lideri internaţionali.

„Este o mărturie vie a geniului poporului egiptean”, a adăugat el în marea piaţă a clădirii din piatră şi sticlă, cu vedere la piramidele din Giza scăldate în lumini aurii.

La sosirea oaspeţilor, drone au proiectat un mesaj deasupra celor trei piramide şi a Sfinxului, urându-le „bun venit în tărâmul păcii”, în limba engleză.

Au urmat scene spectaculoase de balet şi operă, cu zeci de artişti şi figuranţi în costume de inspiraţie antică, iar apoi un spectacol de artificii a luminat cerul.

„Ne-am imaginat şi am visat cu toţii la acest proiect, ne-am întrebat dacă se va concretiza, dacă îl vom vedea cu toţii realizat”, şi-a amintit prim-ministrul Mostafa Madbouly într-o conferinţă de presă.

Centru de Egiptologie

Construcţia muzeului pe un teren de 500.000 de metri pătraţi, cu sprijin financiar şi tehnic din partea Japoniei, a costat peste un miliard de dolari şi a necesitat 20 de ani de lucrări monumentale.

Proiectul „datează de aproximativ 30 de ani, iar după o perioadă de suspendare din cauza circumstanţelor cu care s-a confruntat Egiptul începând cu 2011, cea mai mare parte a procesului (…) a avut loc în ultimii şapte până la opt ani”, a remarcat prim-ministrul egiptean.

Atracţia principală este comoara lui Tutankamon, descoperită în 1922 într-un mormânt neatins din Valea Regilor, Egiptul de Sus, cu aproape 5.000 de obiecte funerare reunite pentru prima dată într-un singur loc.

În total, muzeul, Marele Muzeu Egiptean (GEM), găzduieşte peste 100.000 de artefacte, dintre care jumătate vor fi expuse, lăsate moştenire de cele 30 de dinastii care au modelat Egiptul antic de-a lungul a 5.000 de ani de istorie.

La deschiderea pentru public, de marţi, vizitatorii vor fi întâmpinaţi în vastul atrium de statuia colosală a lui Ramses al II-lea – 83 de tone de granit, înaltă de 11 metri – lăsată moştenire de acest faraon cuceritor şi constructor care a domnit acum mai bine de 3.000 de ani.

Spre deosebire de Muzeul Egiptean construit în epoca colonială în centrul oraşului Cairo, acum demodat şi dărăpănat, Marele Muzeu Egiptean oferă galerii imersive, iluminat de precizie, expoziţii de realitate virtuală şi chiar un muzeu pentru copii.

Pasionaţii de arheologie pot urmări, printr-o fereastră de sticlă, lucrările laboratorului de conservare care restaurează o barcă solară veche de 4.500 de ani, descoperită îngropată lângă piramida lui Kheops.

„Egiptul va deveni centrul egiptologiei… este inacceptabil ca majoritatea conferinţelor internaţionale să se desfăşoare în afara ţării”, a remarcat ministrul turismului, Sherif Fathi, în timpul unei conferinţe de presă.

Speranţe pentru turism

Sectorul turistic egiptean, o sursă vitală de valută străină şi locuri de muncă, a fost afectat în mod repetat în ultimul deceniu şi jumătate, de la revolta din 2011 până la valurile de tulburări şi atacurile teroriste sporadice care au urmat.

În ultimii ani, turismul a dat semne de redresare, fiind aşteptaţi 15 milioane de vizitatori în Egipt în primele nouă luni ale anului 2025, generând 12,5 miliarde de dolari, o creştere de 21% faţă de anul precedent.

Ministrul turismului şi-a exprimat speranţa că muzeul îşi va creşte numărul de vizitatori de la ”5.000 la 6.000 pe zi” la 15.000.

El a prognozat un surplus anual de „cinci milioane” de turişti, „majoritatea dintre aceştia urmând să viziteze muzeul”.

Guvernul lucrează în prezent la finalizarea unui „plan global” de dezvoltare pentru nord-estul oraşului Cairo, care se întinde de la noul Aeroport Internaţional Sphinx până la piramidele din Saqqara, incluzând hoteluri, restaurante şi centre comerciale, a declarat Fathi, care a refuzat să comenteze costul ceremoniei.

