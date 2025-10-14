Soporu de Câmpie – A patra ediție a Sărbătorii Crescătorilor de Animale

EVENIMENT

În această localitate cu oameni harnici și în truda pământului, dragostea lor pentru creșterea animalelor este un câștig milenar ce nu s-a pierdut nici în zilele noastre, aici, pe aceste meleaguri încă verzi de pe Câmpiile Transilvaniei.

A patra ediție a Sărbătorii Crescătorilor de Animale, rod al preocupării neobosite a edilului comunei Frata, dl. Cristian Cherecheș, și sprijinul recunoscut din partea dlui Ioan Oleleu, vicepreședinte al ANSVSA, s-a bucurat de aceeași prezență mare din partea fermierilor, crescătorilor de animale în gospodării mai mici și a unui numeros public care a putut admira frumusețea diferitelor rase de ovine, berbeci, cai și chiar câini, care sunt un adevărat scut în paza efectivelor de animale, care, în ultima vreme, au un nou dușman, pentru că, alături de lupi și urși, au apărut mai nou șacalii.

Evenimentul, care s-a bucurat de o organizare exemplară, a fost deschis de dl. Grigore Sâmboan, reprezentant al Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, din subordinea Consiliului Județean Cluj, care, salutând mulțimea în diversitatea ei, a spus că această toamnă este frumoasă, în care satul românesc își arată hărnicia.

Aici, la Soporu de Câmpie, tradiția se împletește cu munca de zi cu zi, iar oamenii locului știu să transforme osteneala într-o adevărată sărbătoare, mai ales că evenimentul se desfășoară într-un context cu totul special, la o zi când, în România, s-a marcat Ziua Produselor Agroalimentare Românești. Această sărbătoare națională, instituită în 2017, are menirea de a încuraja consumul de produse românești, de a susține agricultura noastră și de a aduce în prim-plan munca fermierilor din toate zonele țării.

La Soporu de Câmpie, conducerea comunei a găsit de cuviință să îmbine tradiția muncilor din acest sector agricol atât de important cu bucuria cântecului, jocului și portului popular tradițional.

De altfel, începutul a fost marcat de parada portului popular și a căruțelor cu frumoșii roibi, care au adus tinerii artiști ai ansamblului de jocuri și cântece ale comunei, toți echipați în costumații lucrate cu pricepere și migală de cei care încă promovează meșteșugurile valorice ale trecutului, ce sunt adevărate tezaure ce nu pier.

După slujba de Te Deum săvârșită de preoții comunei, a luat cuvântul dl. Cristian Cherecheș, primarul comunei, care a mulțumit tuturor celor implicați în reușita acestei ediții, dar, în mod special, crescătorilor de animale care lucrează întreg anul, fără întrerupere, neavând sărbători și zile libere nici de Paște, nici de Crăciun, nici de 1 Decembrie, nici când este soare, frig sau ploaie, deci este un sector cu foc continuu. De aceea, le-a dorit multă sănătate și puterea de a continua să dezvolte și mai mult acest sector, important pentru siguranța alimentară a țării.

Și, cum orice eveniment de mare amplitudine comunitară are și ineditul său, de această dată surpriza a trăit-o chiar primarul Cristian Cherecheș, care a împlinit o vârstă încă tânără chiar în ziua evenimentului, fiind felicitat și gratulat cu un apetisant tort, flori și înbrățisări din partea colaboratorilor și a mai multor invitați.

Felicitările primite din partea localnicilor, a oficialităților și a numeroșilor primari prezenți la eveniment sunt și rezultatul numeroaselor proiecte investiționale cu fonduri europene și guvernamentale finalizate în modernizarea infrastructurii comunei Frata, care devine mai viguroasă și bine dotată de la an la an.

După o inexplicabilă pană de curent, au luat cuvântul domnii: Ionel Ciont, președintele comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților; Remus Lăpușan, deputat; Răzvan Ceortea, deputat; Alexandru Cordoș, consilier județean; Radu Rațiu, vicepreședinte al Consiliului Județean; Mladzi Zoltan Ionescu, președintele Asociației Casa Colecțiilor; și vicepreședintele ANSVSA – Ioan Pleleu, din ale căror intervenții am desprins grija pe care o manifestă pentru îmbunătățirea condițiilor materiale și financiare cerute de o bună dezvoltare a sectorului zootehnic, asigurarea accesului la investițiile necesare prelucrării laptelui și cărnii produse de fermierii României, toți adresând mulțumiri și felicitări conducerii comunei pentru modul cum reușește să acceseze fonduri pentru modernizare.

Programul după-amiezii a fost dominat de spectacolul artistic și de vizita standurilor cu diferitele rase de ovine, cai, bivoli, măgari și câini ciobănești și tot arsenalul de echipamente pentru sectorul zootehnic, dar și multe alte produse de interes gospodăresc.

Un sector aparte a fost rezervat alimentației publice, unde nu au lipsit ceaunele și rotisorul, de unde s-a „cioplit”, bucată cu bucată, din suta de kg a unei suine din rasa Marele Alb, iar gospodinele din comuna Frata, Ceanu Mare și alte localități din zonă au expus spre gustări și vânzare o multitudine de produse de patiserie, conserve, dulcețuri, gemuri, sucuri și chiar murături din grădinile lor legumicole. Am admirat hărnicia și bogăția de produse pentru cămările toamnei la multe mese, reținând numele doamnelor Mihaela Lup, Cosmina Tămaș, Măriuța Creța și ale dlui Romeo Mănăștiurea.

Aici, lângă un bogat și bine asortat stand cu produse realizate după rețete tradiționale, l-am abordat pe unul dintre tinerii consilieri județeni, dl. Dorin Chirteș, care a spus: „Ne bucurăm astăzi de o sărbătoare care vorbește despre rădăcinile noastre – despre munca, hărnicia și dragostea față de animale, care ne-au însoțit ca popor de-a lungul veacurilor.

Creșterea animalelor nu este doar o meserie, este o tradiție veche cât satul românesc, o legătură sfântă între om și pământ. De la stânele din munți până la gospodăriile din câmpie, această îndeletnicire a asigurat supraviețuirea și demnitatea românilor, chiar și în vremurile cele mai grele.

Expoziția de astăzi nu este doar un prilej de mândrie, ci și o dovadă a priceperii și pasiunii celor care, cu trudă și răbdare, duc mai departe o parte din sufletul acestui neam.

Prin această mare expoziție de azi de la Soporu de Câmpie, ne putem convinge că satul românesc are încă inimă puternică și viitor.”

Apreciem cum se cuvine toate frumoasele aprecieri adresate crescătorilor de animale ai Transilvaniei și întregii țări, subliniind deopotrivă spectacolul artistic prezentat cu superlative de Grigore Sâmboan și bine structurat în splendida evoluție scenică a jucăușilor mici și mari din Frata, Formația de jocuri din Frata, soliștii Irina Popa, Denisa Moldovan, Alina Coroian, Ciprian Picovici și Basardăi Clujului, Olivia Cenan, Ilaria Fedeuan, Cristian Pomohaci, Ansamblul Miorița, David Crișan, Cristina Beldean Moșuțan, Marius Matieș, Șandorică Razea, Formația de jocuri tradiționale Zorile Mociu, Aurel Tămaș, Mirela Mănescu, Iulia Bucur, Iosif Rusu, Taraful din Soporu, Șatra romani, Ionică Ivan, Ansamblul Moștenirea, Alex de la Orăștie și Brigitte Band.

Putem concluziona că a fost unul dintre cele mai valoroase spectacole ale acestui an, desfășurat în această zonă geografică a județului nostru, la care, alături de Primărie și Consiliul local, și-au adus contribuția Asociația „Ograda Satului”, Căminul Cultural, Tradiții Frătene și Centrul de Informare Turistică Frata, precum și Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”.

 

DUMITRU VATAU

 

