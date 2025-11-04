ECONOMIE

Sistemul bancar – Acord încheiat între BT și BID

4 noiembrie 20250 commentarii

Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) au încheiat un acord pentru susţinerea dezvoltării proiectelor de investiţii destinate infrastructurii şi comunităţilor locale, derulate de către autorităţile publice şi de companiile din subordinea acestora. Conform unui comunicat al BT, parteneriatul extinde capacitatea de finanţare locală şi regională, iar în acelaşi timp consolidează mecanismul de garantare prin reducerea riscurilor şi accesul mai rapid la finanţări sustenabile. Valoarea Garanţiei BID este între 5 şi 150 de milioane de lei, perioada maximă de garantare de 15 ani şi procentul maxim de garantare de până la 80%. „Convenţia face parte din cadrul prin care Banca de Investiţii şi Dezvoltare, împreună cu băncile comerciale, susţine proiecte în domenii precum: digitalizare, educaţie, sănătate, energie, utilităţi publice, accesarea fondurilor europene. Pentru următorii trei ani, BID pune la dispoziţie un plafon total de garanţii în valoare de 2,1 miliarde de lei”, se menţionează în comunicat.

Prin această convenţie, Unităţile Administrativ-Teritoriale (UAT), companiile publice care furnizează servicii de utilitate, companiile de interes local sau naţional cu capital majoritar de stat, precum şi instituţiile publice vor avea acces mai facil la finanţare, beneficiind de garanţia oferită de BID. „BID continuă astfel extinderea programului de garantare, iar Banca Transilvania se alătură ca nou partener strategic în sprijinirea finanţării proiectelor importante pentru comunităţi”, se subliniază într-un comunicat al BID. Aceasta este a doua astfel de convenţie semnată de BID, după cea încheiată cu CEC Bank, iar în perioada următoare BID va încheia convenţii similare şi cu alte instituţii financiare interesate să susţină dezvoltarea mediului economic din România. „Prin acest parteneriat, continuăm să transformăm strategia BID în acţiuni concrete, oferind sprijin real dezvoltării locale. Garanţia BID este un instrument esenţial pentru accelerarea investiţiilor publice în domenii vitale pentru comunităţi”, a declarat Teodora Petre, director executiv Aria Comercial al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, citată în comunicat.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor, creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice şi sociale, a competitivităţii economice, a inovării, a creşterii economice sustenabile şi atingerii neutralităţii climatice în scopul remedierii disfuncţionalităţilor de pe piaţa financiară.

