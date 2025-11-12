ECONOMIE

Sindicaliştii BNS protestează în Piaţa Victoriei faţă de politicile guvernamentale care au alimentat inflaţia

12 noiembrie 2025

Blocul Naţional Sindical aşteaptă miercuri 5000 de protestatari în Piaţa Victoriei din Capitală, pentru a exprima nemulţumirea faţă de politicile guvernamentale care au alimentat inflaţia.

Sub sloganul „Guvernaţi şi pentru noi! Nu doar pentru voi!”, confederaţia cere Guvernului măsuri urgente pentru oprirea scăderii puterii de cumpărare şi pentru îmbunătăţirea vieţii lucrătorilor.

Manifestanţii afişează mesaje precum: „Demnitate, nu umilinţă!”, „Vrem investiţii în calea ferată!”, „Suntem Uniţi! Nu renunţăm!”, „Fără noi România se opreşte”, „Reducerea taxării muncii”, „Finanţare pentru calea ferată acum!”, „Oraşul e în mişcare datorită nouă! Vrem dreptate, nu restricţii”, „Negocieri colective reale”.

Această acţiune de protest este compusă din două părţi. Prima parte o oră aici în faţa Guvernului României, unde ne vom striga nemulţumirile, iar după mitingul de aici, în jurul orei 11:00 şi câteva minute vom pleca în marş pe Calea Victoriei până la Piaţa Constituţiei. Pe drum ne vom opri şi vom sorcovi pentru că se apropie Sărbătorile de iarnă opt ministere din Guvernul Romaniei: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului, Ministerul Justiţiei, Ministerul de Finanţe. Bonus, o să sorcovim şi Ministerul Agriculturii! Lista noastră de nemulţumiri este lungă”, a afirmat, în faţa manifestanţilor, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin.

Sindicaliştii cer oprirea politicilor guvernamentale care au alimentat inflaţia şi soluţii pentru protejarea veniturilor lucrătorilor.

Cerem Guvernului să stopeze politicile guvernamentale care au alimentat inflaţia şi să găsim împreună, prin negocieri, soluţii pentru protejarea veniturilor lucrătorilor. Anul acesta, spre exemplu, au luat două măsuri, aproape concomitent: creşterea cotei de TVA şi reliberalizarea pieţei de energie. Pe al doilea subiect, a explodat preţul la energie, fiind o creştere de 60% într-un interval de timp foarte scurt. Cele două măsuri s-au compus şi ne-au adus acum la o rată de inflaţie de 9,9%. Te uiţi la veniturile bugetare, la capitolul venituri din TVA, că ăsta a fost scopul. Creştem cu două puncte procentuale cota TVA, de la 19% la 21%. De asemenea, acolo unde aveam cote reduse, eliminăm sau creştem şi acolo cotele de TVA şi, ce să vezi, surpriză, în valori nominale, pe acest interval de timp, cât au colectat anul trecut cu cotă de 19% şi cu alte cote reduse, au colectat şi anul ăsta. Înseamnă că n-am făcut nimic. Mai mult, această inflaţie de 9,9% a erodat puterea de cumpărare a tuturor cetăţenilor acestei ţări. Pentru cei cu venituri foarte mari, 9,9% – 10% (rată inflaţie, n.r.) cât e acum, nu înseamnă mare lucru, dar foarte mulţi oameni sunt în sărăcie, fie că vorbim de pensionari, fie că vorbim de salariaţi. Pentru ei, 10% din puterea de cumpărare este enorm”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS).

Potrivit liderului sindical, printre revendicări se mai află creşterea salariului minim pe economie.

Pentru prima oară, România are din acest an o formulă de calcul clară, transparentă, predictibilă, negociată între partenerii sociali, Guvern patronat, sindicate, aprobată printr-o hotărâre de Guvern. De acum încolo, stabilim salariul minim pe baza unor indicatori publici. Nu mai intervine politicul brutal în stabilirea salariului minim deoarece, în toţi anii care au trecut, au adus foarte mulţi salariaţi din economia reală a României la salariu minim sau un pic peste salariul minim. Creşterea salariului minim va impacta venitul a 1,8 milioane de salariaţi din această ţară, în principal din mediul economic privat. Pe aceştia îi abandonăm?”, a adăugat Dumitru Costin.

Sindicaliştii solicită, printre altele, „un tratament fiscal unitar în piaţa muncii pentru tot ceea ce înseamnă muncă dependentă”.

Vrem un tratament fiscal unitar în piaţa muncii pentru tot ceea ce înseamnă muncă dependentă. Astăzi, în piaţa muncii din România, avem două tipuri de tratamente fiscale. Un tratament fiscal înrobitor pentru toţi cei care au contracte individuale de muncă şi pentru alte 10 tipologii de instrumente juridice, dar care înseamnă tot muncă dependentă, Codul fiscal le dă opţiuni în a-şi plăti CAS şi CASS la brutul din contract sau a plăti CAS şi CASS la salariul minim pe economie. Şi evident că virează la salariul minim pe economie. Discutăm de mulţi, sunt circa 860.000 de fiinţe vii care au acest tratament fiscal preferenţial care fac muncă dependentă. Dacă toată lumea ar plăti corect, atunci cu siguranţă s-ar strânge mult mai multe venituri la bugetul consolidat al României pentru că banii aceştia merg către bugetul asigurărilor sociale, de unde se plătesc pensiile şi se finanţează Fundul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate”, a mai spus Dumitru Costin.

Preşedintele BNS a subliniat că apelează la buna credinţă a guvernanţilor şi la disponibilitatea de dialog.

În funcţie de reacţia pe care o vor avea liderii politici la solicitările noastre de întâlnire, dialog, explicare, propunere de măsuri alternative pe care să le negociem cu ei, o să stabilim şi ce facem pe mai departe. Dacă o să vedem că există opacitate şi nu există niciun fel de reacţie, evident că ne-am gândit şi la pasul 2, pasul 3, dar astea sunt lucruri pe care le vom anunţa la momentul oportun. Înainte de toate apelăm la buna lor credinţă şi la disponibilitatea de dialog. Dacă vor pace socială, atunci vor trebui să dialogheze şi cu noi, să ne asculte, să ne explicăm şi de ce nu să găsim împreună nişte soluţii pe care să le susţinem, atât ei în zona politică guvernamentală cât şi în mediul de afaceri şi zona reprezentată de noi ca organizaţii sindicale şi anume lucrători”, a adăugat liderul de sindicat.

