Sfârşitul actualizărilor pentru Windows 10: Care sunt consecinţele?

Sfârşitul actualizărilor pentru Windows 10, sistemul de operare al Microsoft, la jumătatea lunii octombrie, a suscitat critici din partea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi îngrijorările multor utilizatori care se tem că vor fi nevoiţi să îşi schimbe computerele, transmite AFP.

Începând cu 14 octombrie, computerele care funcţionează cu Windows 10, o versiune lansată în 2015, vor înceta să mai primească actualizări de la dezvoltatorul său, Microsoft.

Care sunt consecinţele pentru consumatori? Într-o notă online, Microsoft a sfătuit utilizatorii să facă upgrade la Windows 11, disponibil din 2021.

Cu toate acestea, unele computere nu sunt compatibile cu această tranziţie. În aceste cazuri, compania oferă un plan extins de actualizare, care costă 30 de dolari şi are valabilitatea de un an.

Pentru utilizatorii care nu-şi pot upgrada sistemul la Windows 11 şi care continuă să utilizeze Windows 10 fără a se abona la actualizările extinse de la Microsoft, vulnerabilităţile la atacurile cibernetice vor creşte. „Prin faptul că nu mai primiţi actualizări, nu mai sunteţi protejaţi împotriva celor mai recente ameninţări cibernetice”, a explicat Martin Kraemer, specialist în conştientizare în privinţa securităţii la compania americană KnowBe4.
Deşi pericolul este „foarte dificil” de cuantificat, potrivit specialistului, este cert că utilizatorii Windows 10 vor deveni ţinte principale pentru atacatorii cibernetici care caută vulnerabilităţi de securitate.

Şi aplicaţiile sunt afectate, a subliniat Paddy Harrington, analist la firma americană Forrester. „Furnizorii de aplicaţii se bazează pe furnizorul sistemului de operare pentru a oferi anumite funcţii, iar dacă aceste funcţii nu sunt actualizate, furnizorul aplicaţiei nu poate garanta că aceasta va continua să funcţioneze corect”, a spus el.

 

