Seria de cineconcerte KADRU începe la Cluj cu People on Sunday (1930) și muzică live de Nikita Dembinski

22 septembrie 20250 commentarii

Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Centrul de Cultură Urbană, lansează în această toamnă seria de cineconcerte KADRU, un proiect curatoriat de Cirkular, care readuce la viață filme mute prin coloane sonore originale, create și interpretate live de artiști români contemporani. Inițiativa urmărește atât revitalizarea cinematografelor de cartier, cât și deschiderea accesului comunității clujene la evenimente culturale sustenabile, cu intrare liberă.

Primul eveniment, proiecția People on Sunday (1930) va avea loc la Cinema Mărăști, vineri, 26 septembrie, de la ora 19:00 cu muzică live original de Nikita Dembinski (solo show | synths).

People on Sunday (Menschen am Sonntag) este considerat un film-cult al perioadei interbelice, realizat la finalul epocii filmului mut din Republica de la Weimar. Povestea urmărește o duminică obișnuită din viața unor tineri berlinezi – neprofesioniști care își joacă propriile roluri – și surprinde fragilitatea tinereții, prieteniile efemere și vitalitatea Berlinului anilor ’30, pe fundalul unei istorii care avea să se schimbe radical.

Filmul are o valoare aparte și prin echipa care l-a realizat: regizorii Robert Siodmak și Edgar G. Ulmer, scenariștii Curt Siodmak și Billy Wilder, operatorul Fred Zinnemann, și directorul de imagine Eugen Schüfftan, cunoscut pentru „procesul Schüfftan” utilizat în Metropolis (1927). Toți aveau să devină ulterior nume de referință la Hollywood.

Atmosfera filmului va fi reimaginată de Nikita Dembinski, compozitor și multi-instrumentist,câștigător al Premiului Gopo 2025 pentru Cea mai bună muzică originală (Nasty), care va construi un dialog între trecut și prezent printr-o coloană sonoră originală, bazată pe synth-uri, pian electric, efecte speciale și improvizație live.

„Sunt foarte bucuros că în sfârșit se întâmplă acest proiect la care lucrăm de mult timp împreună cu prietenii noștri de la Centrul de Cultură Urbană. Am pregătit o serie-prototip de trei cine-concerte speciale pentru sezonul de toamnă-iarnă, fiecare cu o atmosferă și o poveste diferită. Primul, People on Sunday, are o coloană sonoră ambientalo-visătoare creată de Nikita Dembinski. Al doilea, Bestia, va fi reinterpretat live în cheie jazz de trupa Amphitrio. Iar al treilea, Hoțul din Baghdad, aduce teme orientale și energia inconfundabilă a celor de la Karpov not Kasparov. Aceste cine-concerte se adresează întregii comunități clujene, accesul este liber și mi-aș dori să vină cât mai multă lume, să profite de aceste trei întâlniri unice.” – Dan Vamanu, Cirkular

Calendar Kadru – toamnă/iarnă 2025

  • PEOPLE ON SUNDAY | Vineri, 26 septembrie
    1930 / r. Edgar G. Ulmer, Robert Siodmak / 1h 14min
    Muzică live: Nikita Dembinski (solo show | synths)
    Parteneri: Centrul Cultural German Cluj-Napoca
  • BESTIA | Sâmbătă, 15 noiembrie
    1917 / r. Aleksander Hertz / 44 min
    Muzică live: Amphitrio (trio show | tobe, bas, pian)
  • HOȚUL DIN BAGHDAD | Sâmbătă, 13 decembrie
    1924 / r. Raoul Walsh / 1h 46min
    Muzică live: Karpov Not Kasparov (duo show | tobe, synths)

Kadru este un proiect al Primăriei municipiului Cluj-Napoca prin Centrul de Cultură Urbană, curatoriat de Cirkular, cu sprijinul multor parteneri culturali, printre care se numără și Centrul Cultural German Cluj-Napoca și Institutul Goethe.

Cirkular este o casă de discuri și un studio de producție muzicală din Cluj-Napoca, activ și ca agenție de management artistic și organizator de evenimente. Din echipa sa face parte Dan Vamanu, promotor cultural, stage manager și grafician, cu peste 14 ani de experiență în organizarea de concerte și festivaluri precum Untold, Neversea, Electric Castle, TIFF, Smida Jazz Festival și Zilele Nordului. Vamanu este nucleul conceptual al seriei Kadru, stabilind legătura dintre artiști și instituțiile implicate.

Accesul la evenimentele din seria Kadru este liber, pe bază de înscriere.
 Formular pentru People on Sunday: https://forms.gle/3VJ9WGkF1iarx9th8.

