Seniorii clujeni, instruiți să folosească AI în învățarea picturii pe sticlă

2 septembrie 20250 commentarii

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a organizat zilele trecute în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca un atelier mai interesant de pictură icoane pe sticlă, la care au participat copii și seniori de la Centrul de zi pentru vârstnici din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj, au informat reprezentanții MET pe site-ul instituției. Activitatea face parte din seria sesiunilor de informare dedicate mobilităților Erasmus+ de educație a adulților, în cadrul unui proiect Erasmus în care Muzeul Etnografic al Transilvaniei este lider de consorțiu.

În cadrul atelierului, seniorii și copiii au învățat despre rolul util al AI în dobândirea unor informații rapide și corecte pentru a putea progresa în învățare, dar și pentru a putea aprofunda ușor informațiile privind un anume domeniu de interes. În acest sens, participanții au fost instruiți de muzeograful George Ciupag, care a împărtășit din informațiile asimilate la cursul Experiențe de învățare îmbunătățite prin IA: viitorul educației (AI-Enhanced Learning Experiences: The Future of Education), desfășurat în perioada 30 iunie – 4 iulie la Valencia, Spania.

Cu ajutorul tehnologiei Inteligenței Artificiale, colegul nostru a demonstrat rolul pe care îl poate juca digitalizarea în realizarea unor izvoade de icoane pe sticlă adaptate pentru amatori/începători. Noile tehnologii digitale pot transforma procesul de învățare într-unul captivant și interactiv și pot elimina și barierele care limitează, în mod tradițional, învățarea meșteșugului de pictură pe sticlă. În procesul de învățare, indiferent de vârstă, digitalizarea, în contextul Inteligenței Artificiale poate asigura deprinderea de noi abilități și o modalitate interesantă de explorare a potențialul artistic, chiar și în pictura pe sticlă. AI poate fi utilizată corect pentru evaluarea nivelului de abilitate, dar și pentru a recomanda căi de învățare personalizate. Această nouă tehnologie poate fi utilizată pentru a sugera elemente de design sau combinații de culori, pe baza preferințelor utilizatorilor sau a motivelor tradiționale utilizate în meșteșugul picturii pe sticlă. Învățarea continuă, pe tot parcursul vieții poate ajuta seniorii să se adapteze la circumstanțe în schimbare, cum ar fi noile tehnologii și să fie independenți, mai mult timp”, arată reprezentanții MET

Prin utilizarea digitalizării și a AI, pictura pe sticlă poate deveni un hobby incluziv care stimulează creativitatea în rândul amatorilor, începătorilor și, de ce nu, seniorilor, mai consideră organizatorii atelierului de pictură. 

Seniorii deprinși cu un alt meșteșug vechi, demonstrații la Sibiu

De altfel, specialiștii MET și beneficiarii proiectului Erasmus+ dedicat adulților au demonstrat, în perioada 15-17 august, în cadrul Târgului Creatorilor populari și Festivalulului AstraRock de la Muzeul Astra, Sibiu, că învățarea este posibilă și la vârste înaintate, susținând un atelier de „Țesut brâie cu tăblițe”. Cu acest prilej, reprezentanții MET au precizat că se dorește ca muzeul clujean să fie un „spațiu european pentru învățare continuă”, prin cultură și tradiție. „Numărul mare de participanți la aceste ateliere confirmă că suntem pe drumul cel bun spre îndeplinirea acestui deziderat. Mulțumim gazdelor noastre de la Muzeul ASTRA Sibiu pentru sprijinul acordat și implicarea lor. Atelierul de „Țesut brâie cu tăblițe” a fost un nou succes înregistrat în cadrul procesului de promovare a patrimoniului nostru cultural-național”, au mai transmis aceștia.

T.S.

sursă foto: MET

