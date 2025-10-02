EDUCAȚIE

„Secvențe, oameni, amintiri (1944-1974)”, o lansare de carte despre un liceu de tradiție

2 octombrie 20250 commentarii

Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca a găzduit joi, 2 octombrie 2025, un eveniment de marcă dedicat istoriei colegiului, foștilor absolvenți și profesori. Astfel, în prezența mai multor veterani profesoara Rodica Ana Dan (născută Morar), fostă elevă a colegiului, a lansat joi, 2 octombrie 2025, cartea „Secvențe, oameni, amintiri (1944-1974)”, dedicată școlii clujene care a format zeci de generații de tineri. Cartea este rezultatul colaborării dintre autoare și peste 80 de veterani, absolvenți ai colegiului, care au pus la dispoziție documente personale, fotografii și tablouri de absolvire. Rodica Ana Dan a studiat la Colegiul Național „George Coșbuc” în perioada 1958-1962, a lucrat 40 de ani în învățământ, a fost profesor de geografie la Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca, iar timp de 14 ani director al acestei unități școlare. Distinsa profesoară este fiică de preot și de învățătoare, toți cei cinci copiii ai familiei studiind la Colegiul Național „George Coșbuc”. În urmă cu doi ani, profesoara Rodica Ana Dan a scris monografia Liceului Teoretic „Eugen Pora”, intitulată „Liceul Teoretic Eugen A. Pora la 40 de ani”.

Un început pentru viitoarea monografie

La deschiderea lansării, directorul Colegiului Național „George Coșbuc, prof. dr. Horațiu Popa Bota, a mulțumit profesoarei Rodica Ana Dan, absolventă a colegiului, și a felicitat-o pentru tot ce a făcut de-a lungul timpului pentru școală și în special pentru volumul nou lansat. Totodată, acesta a spus că lucrarea reprezintă un început pentru o viitoare monografie a școlii și a oferit profesoarei o diplomă de onoare. La rândul său, dr. Doina Ionescu (născută Munteanu), veterană a colegiului, care a sărbătorit în acest an 70 de ani de la absolvire a declarat că distinsa profesoară Rodica Ana Dan s-a angajat și a dus la bun sfârșit sarcina de a readuce la viață o perioadă de trei decenii din istoria școlii. Dând dovadă de perseverență și determinare a reușit să-i mobilizeze pe foștii colegi din perioada respectivă pentru a putea oferi o imagine asupra unicității acestui liceu, cadre didactice de excepție și elevi pe măsura lor, a spus veterana colegiului. Din perioada anilor de liceu dr. Doina Ionescu a evocat: Școala noastră de acum șapte decenii a fost o instituție serioasă cu dascăli de valoare care ne-au pregătit temeinic pentru viață, ne-au educat și format caracterele, ne-au modelat și întărit pentru a putea înfrunta obstacolele și provocările inerente ale vieții, iar pentru asta îi suntem recunoscători. Calitatea actului educațional și determinarea cadrelor didactice ne-au deschis un acces facil către studiile superioare pe care le-am absolvit cei mai mulți dintre noi”.

O carte de suflet

O altă veterană a colegiului, conf. univ. dr. Maria Mihoc (născută Peter) a descris lucrarea ca o carte de suflet, în special pentru fostele absolvente, care din anul 2023, luna august, au reluat firul revederilor cu multe povestiri, cu numeroase absențe ale celor dragi, plecați mult prea devreme spre eternitate. Aceasta a felicitat-o pe inimoasa profesoară Rodica Ana Dan pentru inițiativa de a publica cartea care parcurge 30 de ani de istorie a colegiului. În cuvântul său, istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, și el absolvent al colegiului, a spus că a fost plăcut impresionat să descopere în volum o seamă de personalități ale vieții culturale, artistice, sportive și științifice românești s-au format la Colegiul „George Coșbuc” și că lucrarea profesoarei Rodica Ana Dan poate servi ca un capitol într-o viitoare monografie a școlii.

Sfat către actuala generație

Totodată, autoarea Rodica Ana Dan a mulțumit conducerii colegiului pentru încurajare și sprijin financiar în editarea unui număr remarcabil de volume, celor peste 80 de colegi de liceu care i-au oferit date necesare întocmirii cărții, dar și familiei sale. Făcând referire la pregătirea pentru bacalaureat de odinioară, autoarea a spus că aceasta se făcea doar în cadrul orelor de clasă, iar profesorii reușeau să-i pregătească pe elevi pentru a avea succes la examen, programul fiind de șase zile pe săptămână, în fiecare zi câte șase ore de curs. În acest context, autoarea cărții a avut și un sfat către elevii și profesorii de azi: „Gândurile mele se îndreaptă către generația actuală. Este important să crească calitatea învățământului. În primul rând, elevii să dea demnitate învățatului. Învățatul să cadă pe umerii lor, nu pe ai părinților. La fel de importantă este demnitatea actului predării, care trebuie să ajute la ridicarea calității învățământului”.

Elevii omagiindu-și profesorii

În volumul lansat joi, profesoara Rodica Ana Dan a strâns informații de la colegi pe baza cărora a ilustrat figurile profesorilor de la clasă. Este vorba de fosta directoare și profesoară de limba și literatura română Augusta Ciobanu, profesoara de muzică Lucia Ardeleanu Bena, fiica compozitorului Augustin Bena, profesoara de matematică Lucia Avram, profesoara de fizică Denisa Breazu, profesorul de limba franceză Iosif Cămărășan, profesoara de istorie Silvia Câmpeanu, profesoara de biologie Hermina Cherciu, profesoara de geografie Olivia Constantinescu și mulți alți dascăli dedicați. Tot cu sprijinul colegilor, profesoara de geografie a dedicat prezentări, „medalioane de excelență”, foștilor absolvenți ai colegiului care s-au remarcat în diferite domenii de activitate pe plan național și internațional, precum: dr. Elena Curea, dr. Katalin Flora-Orosz, triplă campioană la înot, artista Ana Lupaș, dr. Ioana Em. Petrescu, dr. Dan-Mihai Racovițan, actrița Melania Ursu și mulți alții. Alte pagini din carte au fost rezervate pentru familiile care au ținut tradiția de a învăța trei-patru generații la Colegiul „George Coșbuc”. Este cazul familiilor Breazu-Bota Hălmăgean, Bugnariu-Patriciu-Șofron și familia Ciupe. Însăși familia autoarei, Morar, este legată de colegiu. Tatăl, preotul Onisie Morar a predat în școlile care au funcționat aici, mama, Ana Morar, a predat ca învățătoarea, iar cei cinci copiii ai familiei au învățat toți aici. De asemenea, cartea mai conține fotografii vechi din activitatea școlii de odinioară: Liceul „Maicii Domnului”, Liceul de fete „Regina Maria”, Liceul Teoretic de Fete Nr. 1, Școala Medie „George Coșbuc”, Liceul „George Coșbuc” Cluj, dar și tablouri de absolvire din perioada 1944-1974. Nu în ultimul rând, mai trebuie amintit că, în paginile cărții, autoarea Rodica Ana Dan redă o analiză a materiilor de examen la bacalaureat pentru perioada 1944-1974.

Tia SÎRCA

