Secretarul general al NATO, Mark Rutte, în vizită la București

4 noiembrie 20250 commentarii

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va afla la Bucureşti miercuri şi joi, când va avea întâlniri cu preşedintele, premierul şi cu şefii Parlamentului, informează site-ul oficial al Alianţei.

Potrivit sursei citate, înaltul oficial se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, dar şi cu alţi oficiali.

În această perioadă, Mark Rutte va participa la NATO-Industry Forum, unde „va vorbi despre importanţa creşterii producţiei în domeniul Apărării şi valoarea pe care o aduc legăturile apropiate cu această industrie”.

Potrivit NATO, şeful Alianţei va discuta şi cu studenţii Universităţii din Bucureşti.

Anterior anunţului NATO, Administraţia Prezidenţială a informat că preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei.

Întâmpinarea şefului Alianţei va avea loc în jurul orei 13:00.

Potrivit sursei citate, vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare – NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5 – 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Preşedintele României şi secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum, în dimineaţa zilei de joi.

Pe agenda discuţiilor preşedintelui Nicuşor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.

