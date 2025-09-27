DECESE

Se împlinesc 39 de ani de când dragul nostru Lt.col. TASNADI CAROL nu mai este printre noi

27 septembrie 20250 commentarii

Aducem aminte tuturor celor ce l-au cunoscut pe dragul nostru soț și tată

Lt.col. TASNADI CAROL,

că se împlinesc 39 de ani de când chipul său blând dăinuie doar prin amintirea noastră.

Nu-l vom uita niciodată!

Familia

