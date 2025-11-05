ADMINISTRAȚIE

Se extinde și se modernizează sursa de apă subterană Bologa

5 noiembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar în vederea autorizării lucrărilor de extindere și reabilitare a sursei de apă Bologa, obiectiv de infrastructură ce asigură debitul de apă corespunzător alimentării orașului Huedin și a localităților rurale aparținătoare.

„Această investiție pe care o realizăm alături de Compania de Apă Someș va ajuta atât localitățile din zona Huedinului, care dețin deja sisteme de alimentare cu apă, cât și cele care au în derulare astfel de proiecte, și mă refer aici inclusiv la cele din zona de munte – Călățele, Mănăstireni, Râșca și Beliș. Lucrările la proiectul nostru, APĂ ÎN APUSENI, continuă și ne dorim ca această investiție să aducă debitul de apă potrivit și pentru acești clujeni”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În ultimii ani, ca urmare a scăderii drastice a volumelor de apă subterană, instalația de captare a apei subterane din sursa Bologa a ajuns să asigure un debit zilnic de doar 25L apă/secundă, insuficient pentru alimentarea localităților arondate sistemului Huedin și operate de Compania de Apă Someș, respectiv a localităților cu proiecte de investiții în derulare, cum e „APĂ ÎN APUSENI”.

Prin intermediul acestei investiții se urmărește extinderea și reabilitarea sursei subterane Bologa, în vederea suplimentării debitului cu 65L/sec, astfel încât întregul sistem să asigure un debit total de 90L/sec.

Astfel, lucrările propuse prin intermediul acestui proiect, vizează: amplasarea de noi tuburi de dren și înlocuirea celor vechi pe o lungime totală de peste 1,5 km; execuția a șase foraje suplimentare; înlocuirea echipamentului de pompare existent, cu unul nou care asigură un debit de 300 mc/h.

