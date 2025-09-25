SOCIAL

Scut la Cluj în fața violenței domestice

25 septembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj urmează să aprobe, în ședința din 30 septembrie o hotărâre privind înființarea unei echipe intersectoriale dedicate prevenirii și combaterii violenței domestice, în conformitate cu Legea nr. 217/2003 și normele subsecvente.

Echipa va funcționa cu rol consultativ pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj și va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice și organizațiilor relevante din domeniu: Poliție, Jandarmerie, Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar, Serviciul de Probațiune, ONG-uri, precum și autorități locale.

Scopul principal al acestei structuri este implementarea coerentă a politicilor publice privind protecția victimelor și combaterea fenomenului de violență domestică, printr-o abordare multidisciplinară și colaborativă.

Intervenții mai rapide și sprijin coordonat pentru victime

Echipa va asigura următoarele activități: intervenții rapide în situații de urgență, evaluări multidisciplinare ale riscurilor, monitorizarea respectării ordinelor de protecție, sprijin psihologic, juridic și social pentru victime, consiliere și reeducare pentru agresori.

Proiectul nu implică costuri directe suplimentare pentru bugetul județului.

Inițiativa vine în contextul în care Raportul special al Avocatului Poporului pe anul 2025, dedicat violenței domestice în România, a evidențiat atât progrese, cât și deficiențe în protecția victimelor. Printre recomandări se numără tocmai crearea unor structuri de tipul echipelor intersectoriale, cu atribuții clare și colaborare eficientă între instituții.

În documentul întocmit de avocatul poporului se arată că județul Cluj dispune de structuri și servicii pentru sprijinirea victimelor violenței domestice, însă există diferențe semnificative în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea acestora. „Clujul are cea mai bine pusă la punct strategie și infrastructură, dar necesită extindere în mediul rural și dezvoltarea unor centre pentru agresori.

„Pentru îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a violenței domestice, este necesară o implicare mai activă a autorităților locale și județene. Printre măsurile esențiale se numără: Extinderea serviciilor sociale în mediul rural pentru a asigura acces egal la protecție și sprijin; Crearea de centre pentru agresori pentru reducerea riscului de recidivă; accesarea de fonduri și implementarea unor proiecte noi pentru dezvoltarea serviciilor de sprijin; consolidarea colaborărilor interinstituționale și a parteneriatelor public-privat pentru a îmbunătăți eficiența intervențiilor; pregătirea profesională a specialiștilor din domeniu și elaborarea unor metodologii clare de lucru.

 

